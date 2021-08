Íber Maraví asumió el cargo de ministro de Trabajo. | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: Alberto Orbegoso

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Iber Maraví, rechazó haber tenido injerencia en el registro como sindicato de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú).

En declaraciones a la prensa, informó que fue el 22 de julio cuando Fenate Perú solicitó su inscripción ante la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana del MTPE, es decir antes que él asumiera la cartera de Trabajo. "Se ha cumplido con todas las normas", dijo.

Además de ello, subrayó, que el ministro no es quien autoriza la aprobación de las solicitudes presentadas ante la dirección mencionada porque es ajeno a dicho trámite.

Fenate Perú como sindicato

Dijo que Fenate Perú ha cumplido con la normativa vigente para ser inscrito como sindicato, por lo cual, reiteró no se le puede responsabilizar de haber influenciado a favor de dicha organización.



"Rechazo categóricamente las aseveraciones que gente interesada hace para pretender hacerme aparecer como que yo hubiera sido el ministro interesado que dio la orden para que el 30 de julio se le otorgue la constancia. Eso no se me va a poder probar, acá se trata solo de desprestigiar", expresó.

El ministro Maraví también dijo que no comparte las ideas del Movadef y que no existe ninguna prueba que lo vincule a ese movimiento.



"A mí me ha tratado de vincular diversos medios de comunicación. Yo he deslindado, he señalado que no soy parte del Movadef, nunca he sido parte del Movadef", dijo.

