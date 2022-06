Ministro del Ambiente señala que "se busca el mínimo detalle" para sacar al presidente Castillo

Modesto Montoya, ministro del Ambiente | Fuente: RPP

El titular del Ministro del Ambiente (Minam), Modesto Montoya, consideró este miércoles que se busca el "mínimo de detalle" para sacar al presidente Pedro Castillo y a su Consejo de Ministros de Palacio de Gobierno.

"He observado que desde abril del año pasado se decidió impedir que gane Pedro Castillo y lo acusaron de todo. Luego cuando fue elegido se hizo todo lo posible para que no ingrese a Palacio y una vez en Palacio se hace todo lo posible, se busca el mínimo detalle para sacarlo de Palacio no solamente a él, sino a todos sus ministros. Quieren violentar la decisión de toda la población", dijo a Todo se sabe de RPP Noticias.

Modesto Montoya también señaló, como ejemplo de estos detalles, la situación de la vicepresidenta Dina Boluarte cuando se desempeñó como presidenta del Club Apurímac.

"Me refiero a la vicepresidenta Dina Boluarte que tuvo que firmar un documento para que una asociación no muera. En qué afecta una firma en un documento para que una asociación no desaparezca y le pague a sus empleados (...) se busca el pretexto mínimo", expresó.

Además, Modesto Montoya indicó que le parece imposible que Gobierno pueda resolver todos los problemas del país y aclaró que solo se solucionarán algunos con los recursos destinados. "Lentamente y priorizando los problemas", agregó.

"Se descubre ante el mundo y ante el país la cantidad de problemas que tiene el Perú, que hemos heredado del pasado tal cantidad de problemas que sería imposible resolverlos en un gobierno siquiera. Eso significa que los que van a gobernar después de Pedro Castillo ya están enterados cuáles son los problemas a resolver", aclaró.

Modesto Montoya también respondió a las consulta sobre los cuestionamientos a expresiones del mandatario Pedro Castillo, como cuando relacionó en Arequipa el conflicto entre Rusia y Ucrania con la vacunación de la COVID-19 o cuando en Tacna se refirió a Tarapacá como si aún perteneciera al territorio peruano.

"Francamente creo que hay que tomar las cosas comprendiendo a las personas", indicó ante la pregunta si el Jefe de Estado se prepara para sus discursos. "Siempre cometemos errores", agregó.

Además, Modesto Montoya sostuvo que por esta razón el presidente Pedro Castillo a veces no quiere dar entrevistas a los medios de comunicación para no cometer lapsus y que "el "periodismo, tal vez con razón o sin razón, multiplica".

"En lo que a mí concierne el presidente Castillo es el único político que lo he visto con tanta vehemencia y convicción, que lo importante es la educación, ciencia y tecnología. Que digamos algunos lapsus que tenga en sus entrevistas no cambia el valor de su visión", afirmó.

