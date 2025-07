Ministro del Interior dice que Vladimir Cerrón podría estar recibiendo apoyo de "inteligencia extranjera" para evadir la justicia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que "se han dado las disposiciones" para ubicar y capturar a Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde octubre de 2023.

En diálogo con RPP, el titular del Mininter negó que el Ejecutivo esté evitando la captura del líder de Perú Libre y no descartó que venga siendo financiado para mantenerse oculto de la justicia.

"Cerrón tiene otro tipo de apoyo. No necesariamente, como se puede decir del Ejecutivo, podría ser de la inteligencia, como le estamos hablando, extranjera, en este caso. Y, sobre todo, hay que tener dinero para poder evadir a la justicia", expresó.

Manifestó que el Gobierno le ha dado "la consigna de ubicarlo", al igual que a todas las personas "que están al margen de la justicia y que tienen que responder a las autoridades".

También deslizó la posibilidad de que "malos elementos" en la Policía o en otras entidades del Estado, como el Poder Judicial o el Ministerio Público, estén ayudando a Cerrón a permanecer fuera del radar de las autoridades.

"(Vladimir Cerrón estaría pagando a miembros de la Policía) No solamente a miembros de la Policía, a algunas otras autoridades", manifestó.

"No se descarta esa posibilidad, y se lo digo así, no se descarta. Pero no necesariamente veamos que el problema es del Ejecutivo, sino también de otras instituciones", agregó.

Mininter ofrece 500 mil soles por Cerrón

De acuerdo con la página oficial del Programa de Recompensas, se ofrecen S/500 000 para quien brinde información que conduzca a la captura de Cerrón, investigado por los delitos de organización criminal, colusión agravada, cohecho pasivo propio y negociación incompatible.

Recientemente, el Poder Judicial rechazó el pedido presentado por su defensa para sustituir la prisión preventiva que pesa en su contra por comparecencia con restricciones.

Esta decisión fue adoptada por mayoría por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que confirmó el fallo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, emitido el pasado 3 de junio.

Así, Cerrón buscaba recuperar su libertad bajo el argumento de que los procesos judiciales que originaron las órdenes de captura que lo llevaron a incumplir las reglas de conducta fueron anulados o terminaron en su absolución.