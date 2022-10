Serna había defendido la designación de Tarazona en el Pronabec | Fuente: Minedu

Rosendo Serna, actual ministro de Educación, criticó el informe emitido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) que señala a María Tarazona como una persona que no tiene la experiencia para ocupar el cargo de directora ejecutiva de Pronabec. En ese sentido, aseguró que la institución no debería comportarse como un partido político.

“Yo voy a respetar lo que dice Servir, pero discrepo y cuestiono la resolución por diversas circunstancias. No puede ser que digan de que la enseñanza docente solo sirve para enseñanza, aprendizaje. Cuando se cuestionó (su nombramiento) en el Midis, se saca un informe que reconoce toda la experiencia. ¿En qué quedamos? Servir tiene que comportarse como una entidad técnica, no como un partido político que opine en función de intereses y la situación de quienes dirigen esa instancia, pero allí hay una situación de cuestionar", sostuvo el titular del Minedu en declaraciones a la prensa.

El ministro Rosendo Serna aseguró que implementará el informe emitido por Servir; sin embargo, señaló que Tarazona podrá defenderse para apelar esa decisión de dicha entidad.

"Está en su pleno derecho la trabajadora o la profesional para exigir y utilizar los recursos que el estado de derecho pueda brindar a efectos de resarcir una situación mancillada y cuestionada por Servir. Yo implementaré pese a que no estoy de acuerdo esa decisión hecha en el informe", añadió el ministro.

El informe realizado por Servir determinó que Tarazona no cumple con el requisito mínimo de cuatro años de experiencia específica en la función o materia para dirigir Pronabec.

Serna defendió designación de Tarazona

El ministro de Educación, Rosendo Serna, defendió hace unas semanas la polémica designación de María Tarazona como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Según dijo, la cuestionada funcionaria "tiene el perfil, tiene el requisito y por lo tanto tiene la confianza para poder trabajar".

Serna dio una entrevista a RPP Noticias y no le tomó importancia al hecho de que la Fiscalía de Huánuco inicie una investigación a María Tarazona por un supuesto plagio en su tesis de segunda especialidad.

"Así lo haya sabido, eso no me interesa porque es un problema personal de ella, que lo resuelva ella. Es un problema personal de ella, no es un problema público", aseguró.

La congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, solicitó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, investigar esa desginación por la presunta comisión del delito de nombramiento y aceptación ilegal del cargo.