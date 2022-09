Ministro de Educación dice que "no le interesa" que directora del Pronabec sea investigada por presunto plagio de tesis

Polémica designación de María Tarazona en el Pronabec | Fuente: RPP Noticias

El ministro de Educación, Rosendo Serna, defendió la polémica designación de María Tarazona como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Según dijo, la cuestionada funcionaria "tiene el perfil, tiene el requisito y por lo tanto tiene la confianza para poder trabajar".

Al ser consultada por su cercanía con el presidente Pedro Castillo, en virtud de las 438 oportunidades en las que se contactó con el jefe de Estado entre enero del 2021 y marzo del 2022, el ministro de Educación señaló que "a mí poco o nada me interesan esos temas" debido a que "es su vida personal".

"Para mí eso no es lo importante, que se haya comunicado o no se haya comunicado. No me interesa (…) ¿O sea tengo que preguntarle cuántas llamadas hace a una persona?", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el ministro de Educación restó importancia al hecho de que la sexta fiscalía provincial penal corporativa de Huánuco haya abierto una investigación a María Tarazona, nueva directora del Pronabec, por un supuesto plagio en su tesis de segunda especialidad.

"Así lo haya sabido, eso no me interesa porque es un problema personal de ella, que lo resuelva ella. Es un problema personal de ella, no es un problema público", indicó.

"Ella responderá, pregúntele a ella (…) Es un gran problema que me invites para que tenga que estar respondiendo por problemas de terceros. Yo la estoy designando en función al perfil y a los requisitos. Ella me demostrará si trabaja bien o no. Que termine el juez su investigación y cuando la sentencia seguro que habrá un impedimento legal", añadió.

En otro momento, el ministro de Educación justificó la reciente decisión de su sector de mantener en 5 mil el número de plazas para el programa Beca 18 tras hacer una evaluación del caso. Esto pese a que un día antes se mostraba a favor de una reducción de vacantes.

En diálogo con Todo Se Sabe, el titular del Minedu explicó que, luego de su regreso de Nueva York, donde estuvo para acompañar al presidente Pedro Castillo, se enteró de la publicación de esta política sectorial, pese a que estaba prevista para cuando el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley para el ingreso libre a las universidades.

"(Me molestó) que se haya publicado porque estábamos discutiendo en la interna cómo abordar el tema. Había que esperar que el Congreso apruebe o no (el ingreso libre a las universidades), pero dentro de la planificación nosotros teníamos que la aprobación era en julio, pero estamos terminando setiembre y el Congreso no lo trata", indicó.

En esa línea, el ministro de Educación ratificó que para el 2023 se mantendrán las 5 mil becas para el programa Beca 18; sin embargo, insistió en que "no se perderá de vista" el proyecto de ingreso libre a las universidades en beneficio de personas vulnerables, el cual debe ser visto en el Congreso de la República para su aprobación o rechazo.

María Tarazona Alvino, profesora de educación inicial cercana al entorno de presidente Pedro Castillo, fue nombrada directora ejecutiva del Pronabec nueve días después de dejar el cargo de viceministra de Políticas y Evaluación Social en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley.

El pasado 9 de septiembre, una resolución firmada por el presidente Pedro Castillo y la titular del Midis, Dina Boluarte, daba por aceptada su renuncia al cargo de viceministra; sin embargo, un informe del programa Cuarto Poder del pasado domingo daba cuenta de un reporte de Servir que recomendaba dejar sin efecto su nombramiento en el Midis por no cumplir con el requisito de cinco años de experiencia en puestos de alta dirección en instituciones privadas o públicas.

En junio de 2022, la Contraloría General de la República ya había advertido que Tarazona Alvino y William Ciro Contreras Chávez, quien era viceministro de Prestaciones Sociales, no cumplían con los requisitos para el cargo. En respuesta, el Midis aseguró en un comunicado que los entonces viceministros sí cumplían con el perfil.

La Contraloría había indicado en su informe que, tras revisar los legajos de los viceministros, verificó que Tarazona Alvino y Contreras Chávez no cumplían con la experiencia específica de cinco años en puestos o cargos de directivo de nivel jerárquico similar en el sector público o privado.

