Mirtha Vásquez: Si se comprueban declaraciones de María del Carmen Alva en España "tendría que tener consecuencias"

Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros. | Fuente: Andina

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, consideró como "un asunto delicado" el supuesto pedido de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, a disputados españoles en un viaje a ese país para que emitan un pronunciamiento contra el Gobierno de Pedro Castillo y calificarlo como carente de legitimidad.

"Nosotros consideramos que es un asunto muy delicado, porque estamos hablando de la presidenta de, nada menos, un poder del Estado que estaría generando declaraciones en contra de una democracia", dijo al programa Agenda Política de Canal N.

Vásquez indicó que "hay varias versiones" de quienes participaron de la reunión en España que apuntan a una intervención de Alva crítica con el gobierno peruano, sin embargo, dijo que "hay que ser cautelosos" e investigar cómo ocurrieron los hechos.

"Estamos pidiendo información oficial por medio de la Cancillería, ha habido un delegado también del Estado peruano presente en esas reuniones, hay que escuchar todas las versiones. A mí me parece un asunto muy serio, muy grave, pero creo que hay que esperar que se esclarezca", dijo.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que producto de las indagaciones de cancillería se compruebe que la presidenta del Congreso pidió un pronunciamiento en contra de Pedro Castillo, indicó que tendría que haber una respuesta desde el Congreso.

"Me temo que tendría que tener consecuencias un tipo de comportamiento tan grave [...] es algo que debe evaluar el Congreso". manifestó.

Pronunciamiento de excancilleres

De otro lado, La titular de la PCM descartó que exista la intención del Gobierno de ceder una salida al mar a Bolivia, como parte de las actividades de Evo Morales en el Perú, como denunciaron en un pronunciamiento excancilleres peruanos.

"De ninguna manera eso se descarta totalmente [...] se han tenido una serie de versiones absolutamente inexactas, diciendo que se pone en riesgo la soberanía del país, que queremos ceder una salida a Bolivia, que se va partir el país, nada de eso es cierto", afirmó.

Respecto a la cumbre Runasur programada para realizarse en Cusco el 20 y 21 de diciembre y que fue cuestionada por los excancilleres, Vásquez dijo que se trata de una iniciativa de "diferentes actores no estatales" similar a la Cumbre de los Pueblos que antes se realizó en el Perú y que no están "en el marco de lo ilegal.

En cuanto a la presencia de Evo Morales en estos encuentros en calidad de activista política, señaló que es un ciudadano más que no tiene impedimento para realizar actividades en el país, "siempre y cuando no implique al Estado peruano" porque "un extranjero no podría tener un comportamiento que verse sobre la situación interna de otro país".

