La extitular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, fue consultada, durante una entrevista al diario La República, sobre los cuestionamientos que pesaron en su contra por “esperar demasiado” para renunciar a su cargo. Al respecto, la ex premier indicó que no podía darse ese lujo de generar tanta inestabilidad para el país.

“Por eso es que hice muchos esfuerzos a la interna a pesar de las circunstancias. Pero hay un momento en que una dice que su rol se agotó. Fue algo progresivo. Al principio yo no podía identificar bien dónde estaba ese cuello de botella, por qué no teníamos una mejor posibilidad de tener un presidente con un mayor liderazgo, y solo en estos últimos días me queda más claro –y ahora lo ratifico– que el gran problema es este entorno más cercano que tiene él y que influye mucho para que tome decisiones equivocadas”, acotó.

En esta línea, Vásquez negó que exista un “gabinete en la sombra”, sin embargo, habló del entorno más cercano al presidente Pedro Castillo.

“Eran personas que no han dado mucha apertura para que el presidente tenga vinculación con nosotros. A veces sentía que las decisiones que se tomaban se reevaluaban con ellos. El cambio de posición del presidente no se lo atribuyo a otra cosa que a su consejo”, agregó.

GABINETE VALER

Mirtha Vásquez también fue consultada sobre el elegido presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, quien confirmó su salida del gabinete hace apenas pocas horas.

“Estoy muy sorprendida con el último gabinete (de Héctor Valer), que es un mix de personas que no representan necesariamente ideológicamente a la izquierda. Para mí resulta inadmisible que esas personas hayan asumido en un gabinete de un presidente que se define de izquierda. La mayoría viene de espacios más conservadores, derechistas”, acotó.

“No entiendo cómo no se puede haber evaluado los antecedentes de este señor. Me preocupa mucho porque solo hay dos posibilidades: o el presidente –y por tanto su equipo– no tuvieron una filtración adecuada, lo cual sería gravísimo. O lo segundo es que no les haya interesado, subvalorando la defensa de los derechos de la mujer, como si fuera un asunto cualquiera. Me asustan incluso otros ministros, como el señor Gavidia (de Defensa) que salió a decir que eso es un asunto…”, indicó.

A pesar de los cuestionamientos que pesan tanto sobre Valer como sobre el presidente, Vásquez indicó que nunca apoyó una vacancia o una eventual destitución del mandatario, quien aclaró fue democráticamente elegido.

“La única posibilidad es que el presidente reflexione sobre lo que está fallando y enmiende, asumiendo que el gran problema es que no tiene a las personas adecuadas que lo asesoren en su entorno más próximo. El Gobierno tiene salida a pesar de lo crítico del momento. Sin embargo, las decisiones deben ser claras”, mencionó y rechazó las afirmaciones que sostienen que Pedro Castillo no está preparado para el cargo que ostenta.

“Rechazo todas estas afirmaciones que se hacen basadas en mucha discriminación, que es un incompetente, que es un ignorante, que por el hecho de ser campesino o maestro rural no tiene las competencias. Para cualquier persona que llega a un cargo de esa naturaleza, créame, representa una tarea muy difícil. Para cualquiera, para el más educado, el más preparado. No creo que el presidente sea un incapaz, ni alguien incapaz de manejar esto, pero sí es necesario que se rodee de las personas más calificadas”, dijo.

