Sede central del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. | Fuente: Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha señalado que está separando de sus cargos a las funcionarias públicas Verónica Cáceres y Lizbeth Huamán por haber cometido “actos de corrupción” desde sus distintas posiciones.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el MTC señala que “han apreciado la difusión en redes de un audio acompañado de nombres y fotografías de personas que presuntamente habrían cometido actos de corrupción en este portafolio”.

“Ante ello, informamos que las personas aludidas, Verónica Cáceres, ex viceministra de Transportes, y Lizbeth Huamán, ex directora de la Oficina de Monitoreo, Evaluación e Impacto, ya no laboran en el MTC. Ellas fueron separadas de sus cargos como parte del proceso de reorganización, transparencia y lucha contra la corrupción que hemos emprendido de manera interna en este ministerio”, refiere el comunicado.

Se iniciará una investigación

El MTC también confirmó que las extrabajadoras tendrán un proceso de investigación por parte de la Oficina Anticorrupción y de la Oficina de Control Interno.

“La actual gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones está comprometida en la lucha contra la corrupción y no permitirá que se manche el nombre de la institución con el accionar de malos elementos que confundieron sus funciones y responsabilidades cometiendo actos cuestionados por la ley”, se menciona.

"En tal sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reafirma su compromiso de enfrentar la corrupción con todos los elementos que la Ley y la Constitución le ampara, finaliza el comunicado.



