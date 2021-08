Pedro Castillo y Nelson Shack | Fuente: Twitter

Tras la reunión con el presidente Pedro Castillo, el contralor Nelson Shack sostuvo que el incumplimiento de los perfiles de los ministros de Estado es una preocupación general, por lo que el mandatario ya ha dispuesto “medidas correctivas''.

En ese sentido, indicó que la Contraloría revisará cada contrato y designación que se dé en las instituciones del Poder Ejecutivo, para determinar irregularidades y, de ser el caso, aplicar sanciones.

“Lo que se ha dispuesto es que todo el sistema nacional de control en todas la entidades del Poder Ejecutivo estén absolutamente alertas, que cada contratación y designación que se va hacer y se va a publicar, sin duda alguna, va a ser objeto de una revisión por parte del sistema nacional de control y si hay irregularidades las daremos a conocer. Luego iniciaremos todos los procesos de deslinde responsabilidad que correspondan, porque la primera responsabilidad es del que nombra, no solamente moral, sino legal”, expresó.

Shack recalcó que es importante el cumplimiento del perfil porque con ello “la cadena de producción en el Estado va a permitir que los ciudadanos gocen de buenos servicios” y que es claro “una designación que no cumple con el perfil no es correcta”.

El contralor recordó también que “esto puede conllevar desde una sanción de suspensión, una amonestación, hasta una inhabilitación de 5 años”.

Nelson Shack indicó que desde la Contraloría se presentará una iniciativa ante el Congreso de la República para que se determinen perfiles para los distintos cargos de confianza.

“Hay que tener en cuenta que los ministros no tienen perfiles y a mí me parece que eso tiene que ajustarse. No vamos a establecer un perfil, pero sí se necesita un estándar mínimo para que la población sepa qué es lo legal respecto al nombramiento”, aseveró.

Por su parte, el presidente Castillo calificó de "fructífera" la reunión con Shack, a través de su cuenta de Twitter.

"Sostuvimos una fructífera reunión de trabajo con el contralor Nelson Shack, para fortalecer las acciones de control. El gobierno que me honro en presidir inicia una nueva etapa de trabajo, que se caracterizará por la eficiencia, en beneficio de la población", escribió.

