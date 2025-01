Adrianzén señala que aún no hay “elementos suficientes” para inclusión de Nicanor Boluarte en lista de más buscados

El presidente del Consejo de Ministros expresó que hay criterios que se tienen que tomar en cuenta antes de colocar a una persona en la lista del Mininter. El hermano de Dina Boluarte lleva más de un mes con paradero desconocido.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, manifestó este miércoles que aún no hay suficientes elementos para que Nicanor Boluarte sea colocado en la lista de los más buscados por el Ministerio del Interior. Esto pese a que lleva más de 30 días sin conocerse su paradero luego de que el Poder Judicial le impusiera prisión preventiva.

"Para su inclusión en la lista de los más buscados hay una serie de criterios que se tienen que tomar en cuenta y si hasta este momento esta inclusión no ha ocurrido es porque no concurren los elementos suficientes para que aquello se produzca", manifestó en conferencia de prensa desde la PCM.

Adrianzén enfatizó que esta lista del Mininter no se realiza solo por una persona sino que responde a una serie de políticas que determinan a quienes deben incluirse.

"Nosotros no personalizamos esta labor, nosotros entendemos que la PNP y el Mininter dictan políticas a nivel nacional para que esto se produzca, no por una persona en particular, sino de todas las personas que estén en esta condición", expresó.

La lista de los más buscados es un programa de recompensas que le brinda al ciudadano un dinero por parte del Estado a cambio de que brinde información que permita la búsqueda, captura y entrega de personas con orden de detención que están prófugas.

En la clandestinidad

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tiene una orden de prisión preventiva por 36 meses en su contra debido al caso ‘Los waykis en la sombra’. Esta medida le fue dictada el pasado 19 de noviembre por el juez Richard Concepción Carhuancho.

Boluarte Zegarra apenas estuvo unos minutos en la audiencia virtual que dictaminó su prisión, luego de ello su paradero es un misterio. Sin embargo, su defensa ya presentó una apelación que se verá esta semana para revocar la medida.