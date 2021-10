Nuevo embajador de Perú en Venezuela: "Nuestra postura partidaria es que Venezuela es democrática"

Richard Freddy Rojas García, nuevo embajador de Perú en Venezuela. | Fuente: RPP Noticias

El nuevo embajador de Perú en Venezuela, Richard Freddy Rojas García, negó que el Gobierno de Panamá no haya aceptado su nombramiento como embajador en ese país antes de que sea oficializado como representante del Perú en Venezuela. Según dijo, el gobierno de este país ofrece una respuesta a estos nombramientos luego de varias semanas.

En entrevista con RPP Noticias, el secretario nacional de Perú Libre también aclaró que en el caso de Panamá él mismo retiró la solicitud para ser embajador de Panamá luego de que se conociera la decisión de reabrir la embajada de Perú en Venezuela y de que el propio presidente Pedro Castillo le ofreciera este encargo.

"En esa conversación (con el presidente Castillo) sale como propuesta reabrir la embajada de Venezuela y, teniendo en cuenta que tengo años en política. Más allá de cargos públicos, yo vengo trabajando en política desde el 2008", aseguró.

Además de la trayectoria política que dijo tener, Rojas García aseguró tener las condiciones para ser embajador en Venezuela. Pese a las críticas de varios sectores, el exjefe de prensa de Pedro Castillo y hombre de confianza de Vladimir Cerrón indicó que es estudiante de Derecho.

"Aparte de (su carreta política), yo también soy estudiante de Derecho. Soy un político, no se olvide, y a todo ello (...) Obviamente ahí vienen los retos, ahí viene toda la experiencia que uno puede haber tenido en la vida para asumir esos retos. Yo sí me siento preparado para asumir cualquier reto", respondió.

Richard Rojas indicó que no conversó con el canciller Óscar Maúrtua sobre su designación ya que este tema habría sido abordado directamente con el presidente Pedro Castillo. Agregó que el pasado 4 de octubre el jefe de Estado acudió a la Cancillería para tratar la reapertura de la embajada peruana en Venezuela y su designación en este puesto.

"El propósito principal es el retorno de los venezolanos a dicho país. Hay que entender que hoy en día hay cerca de 60 mil venezolanos que están inscritos para retornar a su país y no lo pueden hacer por la falta de la embajada y ahora que se está reiniciando la embajada, pienso que en un corto tiempo esa cantidad se va a elevar", indicó.



Asimismo, el nuevo embajador consideró que en Venezuela existe una democracia pese al recorte de restricciones en todo el país. En su opinón "mientras exista el Poder Legislativo, obviamente es democracia". "Yo estuve como en el año 2018 en las elecciones de Venezuela. Yo estuve viendo las elecciones y se dieron de una manera transparente y tranquila", señaló.

"Para nosotros, nuestra postura partidaria es que Venezuela es democrática. En Perú también hay persecución política como la que estamos viviendo los militantes de Perú Libre", agregó.

Investigación por presunto lavado de activos

En otro momento, el secretario nacional de Perú Libre señaló que "no hay todavía ninguna prueba en mi contra" dentro de la investigación por lavado de activos por presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral de este partido. Además, negó tener alguna relación con el gobierno regional de Junín, pese a su cercanía con Vladimir Cerrón.

Como se sabe, la fiscalía especializada sostiene que Richard Rojas, era quien retiraba el dinero para entregárselo al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. En julio pasado intentó retirar más de 376 mil soles a nombre de Cerrón, pero no pudo hacerlo, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de la operación.

"Ese es un préstamo que se tiene pensado para hacer una inversión en el local del partido. Hay que entender que ese préstamo no fue para mi persona, sino para el partido, y teniendo en cuenta que soy el secretario general del partido, yo soy el titular a quien tenía que ser dirigido dicho cheque. El señor Vladimir (Cerrón) hizo el préstamo al partido", dijo sobre este tema.

"Si la Fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación (embajador del Perú en Venezuela). No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado. La oposición siempre va a tener conceptos negativos", agregó.

