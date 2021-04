Óscar Ugarte, ministro de Salud. | Fuente: Minsa

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó este sábado que las negociaciones para la adquisición de la vacuna Sputnik V de la farmacéutica rusa Gamaleya, están en proceso y a punto de culminar, luego de lo cual se firmaría un contrato entre el representante del fármaco y el Estado peruano.

En declaraciones a la prensa, el ministro informó que se ha ofrecido al Perú 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, una cantidad que llegaría de manera progresiva al país en cantidades de las que se ira informando luego de que se concrete el acuerdo.

Óscar Ugarte indicó que la vacuna de Gamaleya es representada por el Fondo Ruso de Inversiones, entidad que a su vez ha solicitado ser representada en el Perú por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

Explicó que, en tal condición, Cenares presenta la información necesaria para el registro de la vacuna Sputnik V ante la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid)

"Eso está en proceso. La información está siendo presentada (ante Digemid), esperamos que en poco tiempo esté culminado el proceso e informemos cuando podrían llegar (los primeros lotes)"

Demora de vacunas de Sinopharm

Óscar Ugarte negó que exista una intención de la farmacéutica china Sinopharm de no entregar al Perú un lote de 2 millones de vacunas, acordadas entre ambas partas, como señalo un medio de prensa.

"No sé de dónde ha salido esa versión de que hay 2 millones de vacunas que Sinopharm iba a dar y que no las quiere dar. No es cierto", aseveró.

Indicó que, de acuerdo a las negociaciones con la empresa china, actualmente se está culminando el proceso. "Está siguiendo el curso normal y no debe haber ninguna especulación de que hay algo que está oscuro en esa negociación", manifestó.

El respecto, el presidente Francisco Sagasti, reconoció que las negociaciones con Sinopharm "son muy complejas" y "muy duras". Explicó que el problema central es "la existencia o no" del registro sanitario condicional de la vacuna, el que aún no ha sido procesado por que falta documentación de parte de la farmacéutica.

"Eso tiene un impacto sobre el calendario de entrega y en ese proceso estamos en la actualidad. No podemos decir que ha habido un incumplimiento porque todavía no teníamos un compromiso firme, sino una idea tentativa de que es lo que podría suceder en caso hubiéramos tenido el registro condicional", dijo.

"Nosotros confiamos en que los términos iniciales con que estuvimos negociando con Sinopharm directamente lleguen a cumplirse lo más pronto posible [...] confío en que llegaremos a un acuerdo, espero que más temprano que tarde", comentó el presidente.