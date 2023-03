Guibovich señaló que los manifestantes en Ilave también son responsables de las muertes de efectivos militares ahogados | Fuente: RPP Noticias

El ex Comandante General del Ejército Otto Guibovich, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció sobre los recientes acontecimientos en Puno, donde 4 soldados murieron ahogados en el río Ilave en medio de una operación militar.

Al respecto, el excongresista señaló que los comandos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) destacados en dicha región deben ser autorizados a utilizar "sus armas de dotación y equipamiento" para hacer frente a los actos vandálicos que se registran en el marco de las protestas contra el Gobierno y el Congreso.

"Lo reprobable de todo esto es que cuando se rebasa la capacidad de la Policía, según la Constitución, se puede emplear a las FF.AA. y tienen armas, por eso se llaman así, y no pueden ser empleadas sino con sus armas de dotación y equipamiento. Si vamos a emplear a las FF.AA., debemos hacerlo con todas sus capacidades legales y constitucionales", sostuvo.

Asimismo, señaló que las FF.AA. no pueden ser utilizadas como una "seudo Policía" ya que esa "no es su tarea".

"El mayor atributo que tienen las FF.AA. es su capacidad disuasiva, justamente porque emplean armas. Pero si la degradas, si le quitas armas y la empleas como una Policía, pierde su capacidad disuasiva y conduce a más violencia, a más muertes", resaltó.

Responsabilidades en las muertes

El exparlamentario indicó que la muerte de los 4 soldados debe investigarse por la Inspectoría General del Ejército; sin embargo, remarcó que los manifestantes que han bloqueado el puente y los "azuzadores" son los "verdaderos responsables".

“Los verdaderos responsables están al frente, los azuzadores, los que generan el clima de violencia. Sin duda, hay que hacer las investigaciones en el plano operativo para ver qué ha sucedido. Yo entiendo que ellos han sido rodeados y amenazados con huaracas y con piedras (...) Han sido amenazados y obligados a que, para salvar sus vidas, crucen el río Ilave. Esa es la información que tengo a primera mano", explicó.

"Hay una responsabilidad de aquellos que bloquean el puente e impiden el tránsito de las FF.AA. y de la población en general. No nos acostumbremos a que se bloquee el puente y no pase nada. Ellos también son los grandes responsables", agregó.

Guibovich evitó señalar responsabilidades dentro del mando del Ejército destacado en la zona, pero subrayó que los soldados pudieron haber sido heridos por piedras por parte de los pobladores.

"Tiene que investigarse quién dio la orden, yo no puedo decir nada en contra, son vidas humanas (…) Pero hay gente policontusa y en el agua del altiplano tú no te golpeas para estar policontuso, lo que, a mi entender, supone que ha habido huaracas, lanzamiento de piedras y eso habría empujado a que la gente quiera pasar por el río y no por el puente", sostuvo.

Finalmente, el militar en retiro consideró que el Gobierno y el Congreso deben evaluar nuevas medidas frente a la convulsión social y actos de vandalismo.

"Para poder vencer al terrorismo tuvimos que hacer ajustes en el marco legal y eso se requiere hoy día. No se puede permitir injerencia extranjera (...) Eso es inadmisible. Hay una campaña, un ataque internacional que quieren que el Perú se someta al Socialismo del s.XXI a la fuerza. Y, para eso, hay mucha logística de por medio", señaló.

"Hay que instar a la Unidad de Inteligencia Financiera (que) determine los flujos de dinero. Es muy fácil que todo lo bancarizado se verifique, pero también hay que hacer otro tipo de inteligencia para detectar de donde vienen los recursos para sostener a tanta gente sin trabajar tanto tiempo, cuando la gente vive del día a día", añadió.