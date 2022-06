Aníbal Torres | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, afirmó este viernes que la "negociación con los transportistas continúa" ante el anuncio de algunos gremios de transporte de carga pesada de realizar un paro indefinido el 27 de junio.



Durante una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, el titular del Gabiente negó también la posibilidad de una desabastecimiento de los mercados de la capital ante un eventual paro de transportistas. Añadió que si se da esta medida de fuerza solo será de "algunos sectores de transportistas".

"Hay la amenaza de una huelga de transportes para el día de lunes, pero la negociación con los transportistas continúa. Probablemente no haya la huelga o si existe la huelga será solamente de algunos sectores de transportistas. No hay la posibilidad del desabastecimiento, más todavía por 10 días, del desabastecimiento de los mercados. Eso no se ajusta a la realidad", indicó.

"Proceso de negociación"

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Barranzuela, afirmó que por instrucción del presidente Pedro Castillo su sector venía trabajando "de manera anticipada" con varios gremios de transportistas de carga, lo que permitió llegar a "algunos entendimientos" con gremios importantes y la decisión que no participen en el paro.

Juan Barranzuela informó que a través de equipos técnicos multisectorial se trabajaron diferentes medidas de caracter normativo "proyectadas, emitidas y alcanzadas para firma" decretos supremos que resuelven el tema de las licencias de conducir, infraestructura complementaria y que le da determinadas garantías a los transportistas frente a competencia desleal de algunas empresas del sector privado.

"Hemos trabajado con los equipos de jurídica, conjuntamente con los equipos de los gremios, algunos proyectos de ley porque la solución a los problemas que ellos plantean excende las competencias, funciones y atribuciones del sector. Sin embargo, hemos dado todo el apoyo necesario para poder trabajar estos proyectos de ley, los cuales están siendo alcanzados al Gobierno central a efecto de poder de darles una última revisada y poderlos derivar al Congreso de la República, donde tienen que desarrollar el tratamiento que corresponde", explicó.

Además, Juan Barranzuela señaló que se aprobó un decreto supremo sobre transporte internacional orientado a establecer un sistema de control más equitativo para el tránsito de unidades de transporte de carga que proceden de países vecinos que hacen uso de combustible en condiciones inadecuadas. Agregó que se coordinó con Indecopi para la elaboración de un informe de costos de transporte que permita tener "parámetros nuevos" dada la evolución de antiguas normas. Esto para determinar si es necesario hacer algunos ajustes y si están dentro del ámbito de competencia del Ejecutivo.

"Todavía continuamos trabajando porque ustedes entenderán este es un proceso de negociación. En un proceso de negociación a veces se van cerrando algunas demandas, pero curiosamente los gremios se las ingenian para plantear nuevas demandas dentro de este esquema de negociación y lógicamente nosotros no podemos abandonar de ninguna manera el tratamiento de estas expectativas por mucho que algunas de ellas, quizás, linden en lo inconstitucional porque no están cotemplados en el marco legal del Estado", aclaró.

Juan Barranzuela aseguró que luego de la conferencia de prensa retornará a su despacho tras precisar que el viceministro de Transportes y el viceministro de Economía se encuentran reunidos con cuatro dirigentes que han sido designados por los gremios a efecto de consensuar parte de la documentación generada a su favor.

"Pero también para indicarles que hay otras expectativas que ellos tienen y que es necesario por la complejidad y también por la tipología de las mismas establecer nuevos relacionamientos, hacer una reconversión de algunas propuesta, recibir informes de otros sectores comprendidos en el alcance de las normas y lógicamente para ellos vamos requerir algo más de tiempo", manifestó.

"No vamos a suspender el paro"

Más temprano, una comisión de alto nivel del Ejecutivo sostiene una reunión de trabajo con dirigentes de los transportistas de carga para encontrar solución a sus demandas. Sin embargo, al término del diálogo de hoy ambas partes no alcanzaron un acuerdo.

Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada (UNT), dio un plazo al Gobierno hasta este domingo para emitir un decreto con sus demandas, de lo contrario se realizará el paro indefinido programado para el 27 de junio.

"Le hemos indicado al señor ministro que si no nos trae un decreto de urgencia o un decreto ley o una situación extraordinaria no vamos a suspender el paro ni nada por el estilo", precisó.



