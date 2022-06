El paro de transportistas se dará el próximo 27 de junio y el ministro pidió a los protestantes reconsiderar la medida | Fuente: Andina

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, exhortó este miércoles a los transportistas del país no realizar su anunciado paro programado para el próximo 27 de junio. El titular del Mindef dijo entender los reclamos, pero enfatizó que la medida "no es buena para nadie".



"Estamos en una crisis económica complicada e invoco a los transportistas deponer la medida porque no es buena para nadie. Hay bastantes reclamos y necesidades, pero debemos entender también que esto es propio de una crisis mundial. El alza del combustible es por la post pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania que está encareciendo el producto en el mundo. Todo el país se perjudica, los alimentos están subiendo y los más pobres son los afectados", indicó a RPP.

José Luis Gavidia explicó que el ministro de Economía ya había señalado el por qué no se podía disminuir el precio del combustible. En tal sentido, señaló que el gobierno cumplió con eliminar impuestos a algunos productos de primera necesidad.



"Hubo compromisos que se cumplieron inmediatamente como la eliminación del impuesto selectivo al consumo, pero como el ministro de Economía ha explicado bastante claro los combustibles no han podido bajar porque los precios del petróleo a nivel internacional continúan subiendo. Tenemos que ser comprensibles y necesitamos empujar el carro para salir adelante todos", manifestó Gavidia.

Unión Nacional de Transportistas anuncia paro indefinido

El presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada, Javier Marchese, anunció que diversos gremios realizarán un paro indefinido el próximo 27 de junio, ante la falta de un acuerdo con los representantes del Ministerio de Transportes.

“Hace más de un mes que venimos dialogando casi a diario con los equipos legales, técnicos del Ministerio de Transportes y hoy día que esperábamos que nos dieran respuesta porque ya les hemos explicado y dialogado nuestra problemática y nuestras propuestas de solución, resultan que hoy día dicen se ha seguido dialogando, como si no conocieran el problema. No hemos llegado a ningún acuerdo porque no nos han ofrecido nada”, señaló en RPP Noticias.

Al ser consultado sobre si han dialogado con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Javier Barranzuela, el líder de la UNT señaló que no se ha conversado con el funcionario.

“Se fue a Arequipa y de ahí dijo que se levantaba el paro, que ha llegado a un acuerdo con los transportistas y eso es una gran mentira.Tenemos a 14 gremios de gente que estamos asociados. Las regiones de Cajamarca, de Paita, todos estamos asociados. Estamos representando a 400 mil camiones a nivel nacional”, agregó.