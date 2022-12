Pasión Dávila sobre moción de vacancia presidencial: "Nunca van a alcanzar los 87 votos"

El congresista del Bloque Magisterial señaló desde Puno que espera que después del 7 de diciembre, de darse el escenario, continuarán trabajando. | Fuente: Congreso

Pasión Dávila, congresista y vocero del Bloque Magisterial, señaló que el Parlamento nunca tendrá los 87 votos para aprobar la moción de vacancia presidencia por incapacidad moral contra el presidente Pedro Castillo.

"Les digo con claridad: nunca van a alcanzar los 87 votos, nunca. Por tanto, vienen engañando y retrasando al pueblo y eso no podemos continuar permitiendo. Lamentablemente eso es lo que viene pasando, pero para alivio de nuestra sociedad el día 7 (de diciembre) -si es que se diera- ya se tendrá que determinar si no alcanza los 87 votos simplemente que se pongan a trabajar", declaró el congresista en Conexión de RPP Noticias.

En ese sentido, señaló que hay desconfianza en los trámites que se vienen realizando tras el último antecedente sobre la denuncia por presunta traición a la patria contra el mandatario.

"Mira a dónde han caído, incluso los que integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales han acusado al presidente por traición a la patria, ¿y a dónde han quedado?", cuestionó el vocero del Bloque Magisterial.

Por su parte, consideró que la decisión de Pedro Castillo en devolver la moción de vacancia al Congreso no significa una intención de no querer asistir el próximo miércoles 7 de diciembre y calificó como "dictatorial" la gestión de la Mesa Directiva.

En esa línea, señaló desconocer sobre el documento remitido por el presidente pero consideró que si falta sustentación de documentación para la denuncia, entonces la moción "no es válida".

"No he leído el contenido, pero si el hecho y nos dice que no está completo la moción del orden del día que fue remitida del Congreso de la República al presidente. Entonces ellos tienen seguramente los sustentos jurídicos de su rechazo sobre el pedido de la orden del día que ha hecho el Congreso de la República", declaró en RPP.

"En este tema hay abogados, hay asesores que vienen desarrollando sobre la coyuntura política. Yo pienso que si ya hay esos documentos, si han presentado documento que faltan algunos anexos, entonces no es válida. Es una apreciación", agregó Pasión Dávila.

Williams devuelve moción a Castillo

El presidente del Congreso, José Williams devolvió —por segunda vez— la documentación de la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral contra el presidente Pedro Castillo, quien había devuelto la orden del día por considerarla "incompleta" ante la falta de 14 documentos dentro los folios.

En esa línea, Williams sostuvo que dicha devolución del mandatario y su abogado defensor "no se encuentra prevista en la Constitución Política ni el Reglamento del Congreso".

"La devolución contenido en dicho documento no se encuentra prevista en la Constitución Política ni el Reglamento del Congreso. Por consiguiente, considero oportuno indicarle que la Moción de Orden del Día 4904, que plantea el Pedido de Vacancia de la Presidencia de la República, continuará el procedimiento parlamentario correspondiente", se lee en el oficio.

En ese sentido, José Williams remitió por segunda vez la documentación de la moción de vacancia presidencial según lo dispuesto por el artículo 89-A del Reglamento del Congreso.