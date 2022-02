Castillo destaca la necesidad de tener una "agenda mutua" con los partidos políticos y respalda a ministros del Interior y Defensa

Presidente Pedro Castillo participó en la presentación de resultados de los operativos de la Policía Nacional y Sucamec, en la última semana en Cajamarca. | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló a los partidos políticos que hay la necesidad de tener una agenda mutua por el país. Además, el mandatario expresó su respaldo al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, y al ministro de Defensa, José Luis Gavidia.



Durante la presentación de los resultados de los operativos de la Policía Nacional y Sucamec en la última semana en Cajamarca, el jefe del Estado destacó que por parte del Gobierno "no van a tener ni una pisca de desestabilizar al país".

"Somos respetuosos, hemos enseñado y practicamos la democracia. Primero miremos al país, hay la necesidad de tener una agenda mutua y con responsabilidad. Por nuestra parte, estamos empeñados en que las cosas se hagan bien, que se hagan sin corrupción”, indicó el presidente Pedro Castillo en declaraciones a la prensa.

"Déjennos trabajar"

El mandatario Pedro Castillo también pidió a la población estar de lado de los ministros de Estado para que cumplan su función y dejarlos trabajar.



"A los que no creen en esta gestión, déjennos trabajar a las personas que sí conocemos el país y conocemos la necesidades de esta patria. Y pido a la población que sea vigilante del actuar de cada no de nuestros ministros. Hemos instruido a los ministros que salgan de su pupitre, que salgan del ministerio y que vayan recorriendo el país", afirmó.





Asimismo, el jefe del Estado destacó que el Gobierno viene dando el presupuesto necesario a los alcaldes y los gobernadores regionales para impulsar diversas obras de infraestructura en favor de todos los peruanos.



"Corruptos" sin resguardo policial"

Por otro lado, el presidente Pedro Castillo planteó el retiro del resguardo policial a personas investigadas por corrupción.

"A los corruptos hay que quitarles también ese resguardo policial para crear más comisarías en el interior del país. Cómo es posible que en el Perú haya efectivos policiales que cautelan y cuidan (a investigados por corrupción), cuando deben estar dando la cara y riendiendo cuentas a la justicia", dijo.

Respaldo a ministros del Interior y Defensa

Finalmente, el mandatario Pedro Castillo expresó su respaldo al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, y al ministro de Defensa, José Luis Gavidia.



"Señor ministro, a seguir trabajando. Desde aquí públicamente extiendo no solamente mi confianza, sino también reconozco su trabajo, y para eso hemos venido", manifestó sobre el titular del Mininter. "Desde acá, felicito también a las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa, que acaba de firmar un convenio con los alcades y ese equipo de ingenieros para acercar y llevar los puentes a los pueblos", agregó.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.