Pedro Castillo | Fuente: Presidencia Perú

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, resaltó que el mandatario respondiera todas las preguntas que le formuló la Fiscalía. Sin embargo, señaló que aún evalúan si acuden a la citación de la comisión de Fiscalización porque en dicho grupo de trabajo "no buscan la verdad".

"Lo que no ha dicho la comisión de Fiscalización, y debe saber la audiencia, es que el presidente pidió mediante oficios que se le tome su testimonio por escrito. La diferencia entre la Fiscalía y la comisión es que al primero se le obliga a ser objetivo, pero a la otra parte actuan bajo un criterio de oportunidad y conveniencia política. Se está evaluando cuál va a ser el proceder (si va o no al Congreso) todavía no confirmamos, pero es cierto que la comisión de Fiscalización no busca la verdad sino imputar cargos. Hay que ser claros en eso", manifestó la defensa legal del mandatario en RPP Noticias.

Espinoza le recomendó al presidente Pedro Castillo no estar frente a una comisión "que busca atacarlo" en el caso de Sarratea.

"Yo lo que le recomendaría al presidente es no exponerse frente a una comisión que lo que busca es atacarlo. ¿Para qué la exposición? no es necesario, ellos buscan atacarlo. Si pretender imponer al presidente no lo vamos a tolerar", advirtió el abogado.

Benji Espinoza es uno de los abogados de Pedro Castillo que estuvo presente en la diligencia que duró unas tres horas en la Fiscalía. Al respecto, dijo que el proceso se llevó con sumo respeto entre ambas partes.

Comisión de Fiscalización del Congreso citó al presidente Pedro Castillo para el próximo martes 21 de junio a las 9:00 a.m. para declarar por el caso Sarratea. El grupo de trabajo parlamentario decidió cambiar su condición de testigo a investigado.

Pedro Castillo se presentó ante la Fiscalía

El presidente de la República, Pedro Castillo, tras acudir a la citación de la Fiscalía de la Nación esta mañana, señaló que tiene "toda la predisposición" para continuar asistiendo a las diligencias fiscales del Ministerio Público.

"[Tengo] todo el tiempo y toda la predisposición para responder todas las preguntas. Decirles que estamos dispuestos a seguir respondiendo porque el Perú necesita que aclaremos las cosas y lo vamos a seguir haciendo", refirió el jefe de Estado en breves declaraciones a la prensa.

Asimismo, manifestó sentirse "satisfecho" tras acudir al Ministerio Público y reiteró su deseo de continuar acudiendo a próximas citaciones.

Pedro Castillo acudió a la citación que le realizó Fiscalía como parte de la investigación preliminar en su contra por el caso ‘Provías descentralizado-Puente Tarata’.

La diligencia forma parte de la investigación preliminar en la que también están incluidos el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y a un grupo de congresistas de Acción Popular, denominado ‘Los niños’, quienes integrarían una presunta organización criminal, la cual estaría liderada por el mandatario.