Pedro Castillo anuncia renovación de Gabinete Ministerial tras aceptar la renuncia de Aníbal Torres

El presidente de la República, Pedro Castillo, dio un mensaje a la nación después de que la Mesa Directiva del Congreso rechazara de plano el planteamiento de una cuestión de confianza que hizo la semana pasada el renunciante titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.



"Luego de este rehusamiento expreso de la confianza con la expresión de rechazo de plano, y habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien agradezco su preocupación y el trabajo del país, renovaré el Gabinete", dijo.

El mandatario invoco al Congreso a respetar el Estado constitucional de derecho, la democracia y el equilibrio de poderes. "Recapaciten, señores congresistas, pues los grandes anhelos y los intereses de la ciudadanía no pueden quedar truncos por intereses desmedidos de algunas élites o minorías", demandó.

El jefe del Estado defendió la cuestión de confianza planteada por Torres ante el pleno del Congreso mediante la cual proponía derogar la Ley 31399, norma que, apuntó, "impide el derecho de todos los ciudadanos a la participación política de manera directa y sin intermediaciones a través del referéndum".

"Leyes como la devolución de fondos del Fonavi o como la no reelección de congresistas no fueran hoy realidad si es que el pueblo no lo hubiese decidido en un referéndum. Esta ley de manera arbitraria nos ha quitado el derecho a ejercerla nuevamente. Nosotros como gobierno quisimos devolverla a todos los peruanos y peruanas este derecho que ene l actual Congreso ciertos grupos políticos congresales han decidido rechazarla”, indicó.

Las motivaciones del Parlamento para rechazar cuestión de confianza

En sesión del pleno del Parlamento, el titular del Legislativo, José Williams, dijo que se acordó por mayoría esta decisión "por tratarse de materias prohibidas para su planteamiento".

Además, sostuvo que también han "exhortado al Consejo de Ministros a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales para la cuestión de confianza".

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, presentó el pasado 17 de noviembre una cuestión de confianza sobre la aprobación del “Proyecto de ley que restablece la participación política del pueblo” y busca derogar la Ley 31399, que aprobó el Congreso, la cual impide que a partir de iniciativas ciudadanas se pueda convocar a referéndum.

Según Williams Zapata, lo planteado por Torres "excede el marco constitucional y legal"; por tanto, "representa una grave alteración al Estado constitucional de derecho y la separación de poderes".





Pedro Castillo gobierna el país desde el 28 de julio de 2021. | Fuente: Andina