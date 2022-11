Alejandro Salas: “El presidente ha dicho en su mensaje a la nación que se ha denegado la confianza al Poder Ejecutivo”

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, dijo que sí hubo denegación de la cuestión de confianza por parte del Congreso.

“Totalmente, el presidente [Pedro Castillo] lo ha dicho en su mensaje a la nación: que se ha denegado la confianza al Poder Ejecutivo y es por eso que el Gabinete en crisis va a renovar el Gabinete y sobre base de eso habrá un nuevo premier o una nueva premier”, dijo en declaraciones a RPP.

Alejandro Salas explicó que puede haber diversas interpretaciones o criterios respecto a este tema, pero lo que prima es "la norma de mayor jerarquía, que es la Constitución".

Además, descartó que exista la intención del Gobierno de disolver el Congreso, sino que está "buscando" el consenso y lograr un "campo de equilibrio de poderes". "Y decir al Parlamento que es hora de trabajar juntos, eso es lo que se está buscando desde hace tiempo", remarcó.

El ministro de Trabajo aseguró también que el jefe del Estado no le ha ofrecido ser el jefe del Gabinete Ministerial. "No me lo han propuesto, para mí servir al país es un honor. Tampoco no me voy a correr de ningún reto, pero no me lo han propuesto, donde me toque poder desarrollarme voy dar lo mejor para el país", añadió.

Alejandro Salas, actual ministro de Trabajo. | Fuente: Ministerio de Trabajo

Las motivaciones del Parlamento para rechazar cuestión de confianza

La Mesa Directiva del Congreso acordó, por mayoría, rechazar de plano la cuestión de confianza que planteó el presidente del Congreso de Ministros, Aníbal Torres. El anuncio fue hecho por el presidente del Congreso, José Williams, al inicio de la reciente sesión del Pleno.



En sesión del pleno del Parlamento, el titular del Legislativo, José Williams, dijo que se acordó por mayoría esta decisión "por tratarse de materias prohibidas para su planteamiento".

Además, sostuvo que también han "exhortado al Consejo de Ministros a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales para la cuestión de confianza".

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, presentó el pasado 17 de noviembre una cuestión de confianza sobre la aprobación del “Proyecto de ley que restablece la participación política del pueblo” y busca derogar la Ley 31399, que aprobó el Congreso, la cual impide que a partir de iniciativas ciudadanas se pueda convocar a referéndum.

Según Williams Zapata, lo planteado por Torres "excede el marco constitucional y legal"; por tanto, "representa una grave alteración al Estado constitucional de derecho y la separación de poderes".