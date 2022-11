Lla Mesa Directiva decidió rechazar de plano la cuestión de confianza solicitada por el Poder Ejecutivo. | Fuente: Foto: Congreso | Fotógrafo: ERNESTO ARIAS

La Mesa Directiva decidió, en la reciente sesión del Pleno, rechazar de plano la cuestión de confianza solicitada por el Poder Ejecutivo. A través de un pronunciamiento, el presidente del Congreso, José Williams, dijo que este mecanismo "debe cumplir requisitos constitucionales y legales vigentes en nuestro estado de derecho".

"La Mesa Directiva ha acordado por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros por tratarse de maneras prohibidas para el planteamiento de una cuestión de confianza, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional. Asimismo, hemos exhortado al Consejo de Ministro a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales para la presentación de la cuestión de confianza", señaló.

Al inicio de la reciente sesión del Pleno, José Williams reconoció que la cuestión de confianza "es una facultad discrecional" prevista para los ministros de Estado o para el presidente del Consejo de Ministros; sin embargo, precisó que esta debe cumplir "requisitos constitucionales y legales vigentes en nuestro estado de derecho".

El pasado 17 de noviembre, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, junto a los ministros de Estado, planteó ante el Congreso de la República una cuestión de confianza a fin de que el Parlamento apruebe la iniciativa del Ejecutivo para que se derogue la Ley 31399, que protege la Constitución para limitar el referéndum.

"El motivo por el cual estoy aquí, acompañado por mi gabinete, es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley presentado hoy día que deroga la ley 31399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, regulados en los artículos 40 y 44 de la ley 26300, ley de derechos de participación y control ciudadano", dijo .

"Téngase presente que la ley que solicitamos se derogue, la 31399, es una ley ordinaria, no constitucional. También téngase presente que se puede derogar una ley que el Tribunal Constitucional ha derogado o no constitucional. El hecho de que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de una ley no significa que no se puede derogar, como lo han sostenido algunos, entre comillas, prestigiosos constitucionalistas", agregó.

Pedro Castillo pidió aprobar la cuestión de confianza

Hace unos días, el presidente de la República, Pedro Castillo, había invocado al Congreso a aprobar la cuestión de confianza presentada por el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, para, a su juicio, "restablecer la democracia ciudadana".



"La participación del pueblo a impulsar reformas a través del referéndum no puede ser recortado ni vulnerado", dijo a través de su cuenta de Twitter.



Poco después, desde la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, el mandatario saludó al Legislativo por haber recibido al jefe del Gabinete y su equipo. "Espero que en la tarde el Congreso de la República se ponga de lado del pueblo", expresó en declaraciones a la prensa.



En su presentación ante el Pleno del Legislativo, Aníbal Torres planteó un proyecto para derogar la Ley 31399, a la que tachó de norma antireferéndum, y aseguró que el Ejecutivo no tiene "ninguna intención de propiciar el cierre del Congreso".



Aníbal Torres consideró, además, que la norma cuestionada "desnaturalizó uno de los derechos más relevantes" de la Constitución porque dispone que no puedan ser sometidas a referéndum las materias y normas establecidas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución.



"Lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo, como poder constituyente, de participar activamente en temas de mayor relevancia, y que el poder constituido no se coloque por encima del poder soberano. Los congresistas y el presidente de la República han sido elegidos mediante el voto soberano del pueblo, por el plazo de cinco años, y eso se debe acatar", remarcó el titular del Gabinete.

NUESTROS PODCAST

Hoy analizamos el clima electoral en Junín. ¿Cuál es la situación en la cuna del proyecto Perulibrista? Nos lo cuentan Paulo Vilca de 50+1 y Ada Ramos de RPP. (Bites de informe “Los dinámicos del centro” y la Fiscalía, Jorge Jáuregui, Cynthia Cienfuegos y Ober Villalva).