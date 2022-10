Benji Espinoza sobre demanda de amparo de Pedro Castillo: "Es bastante inconsistente y no comparto ninguno de esos argumentos"

El abogado Benji Espinoza, miembro de la defensa del presidente Pedro Castillo, reiteró que no conocía la existencia de la demanda de amparo presentada por el señor Ananias Anaos y aseguró que esta persona no forma parte del staff legal que trabaja para el mandatario.

"El presidente me ha pedido disculpas, porque hubo una descoodinación. El señor [Ananías] Narro no es abogado del presidente, ha podido obtener la firma del jefe del Estado, pero eso no significa que forma parte del equipo. Se han aprovechado de un momento de dificultad para poder presentar algo que, desde mi punto de vista jurídico, esa demanda es bastante inconsistente y no comparto ninguno de esos argumentos expresados en esa demanda", manifestó en el programa Todo se sabe de RPP.

Benji Espinoza indicó que le hizo saber al presidente su molestia por esa demanda presentada y consideró que se aprovecharon de la situación dificil que pudo haber tenido el mandatario Pedro Castillo.

"Le he hecho saber mi molestia, porque me ha parecido una demanda sorpresiva, creo que se han aprovechado de la situación difícil que pudo haber tenido el presidente en algún momento, eso es lo que ha ocurrido. Esas cosas pasan. [El jefe de Estado] no firma de la nada, viene un abogado, le presenta un documento que no está bien fundamentado. El mandatario no es abogado, quizás por la rapidez o la premura. Le habrán dicho que es una demanda sólida", añadió.

Por otro lado, Espinoza rechazó el informe del diario Perú21 sobre la elaboración de un supuesto plan para desprestigiar al fiscal de la Nación y negó tener algún tipo de relación con el señor Beder Camacho.

"Jamás he participado de una reunión con el señor Beder Camacho presente. Y si dice que tiene audios, te aseguró que no tiene ninguno donde yo hable, porque jamás conversé con él salvo el día de la diligencia que estuvo muy próximo el señor hacia mí, incluso buscó tomarse una foto conmigo y Eduardo Pachas, que me pareció bastante raro, buscandome conversación. Nunca tuve un relación con el señor Camacho ni amical o de confianza", afirmó el abogado.

Benji Espinoza negó tener una amistad con el señor Beder Camacho | Fuente: RPP

Aclaró que no sabe si Camacho es colaborador eficaz en la Fiscalía, pues solo esa institución lo sabe. También negó haber participado en un encuentro para decidir la salida del exministro del Interior, Mariano González.

Declaran incompetencia para resolver demanda de amparo

El Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró ayer la incompetencia por razón de la función o grado a la demanda de acción de amparo que presentó el presidente Pedro Castillo y ordenó que sea derivada a la sala constitucional que corresponda.

"Primer Juzgado Constitucional [de la Corte Superior de Justicia de Lima] declaró la incompetencia por razón de la función o grado para el conocimiento de la demanda de amparo presentada por Pedro Castillo Terrones y ordenó se derive el expediente a una Sala Constitucional", publicó la institución en sus redes sociales.