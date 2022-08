"No me pueden doblegar": Pedro Castillo califica de "fuerzas golpistas" a bancadas que buscan su vacancia

Pedro Castillo aprovechó también para renovar su respaldo al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y resaltar la juramentación anoche de parte de un "gabinete renovado". | Fuente: PRESIDENCIA PERU | Fotógrafo: JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

El mandatario Pedro Castillo arremetió este sábado contra las bancadas del Congreso de la República que buscan la vacancia presidencial y las calificó de "fuerzas golpistas". Además, cuestionó nuevamente a la prensa.



Durante la ceremonia del 198° aniversario de la Batalla de Junín en el Santuario Histórico de Chacamarca, Pedro Castillo aprovechó también para renovar su respaldo al jefe del Gabinete, Aníbal Torres, y resaltar la juramentación anoche de parte de un "Gabinete renovado".

Cambio de mando en Colombia



Como parte de su discurso, el jefe de Estado saludó a "la hermana república de Colombia" y recordó que en un "acto democrático" el día domingo el presidente del país vecino, Iván Duque, realizará un cambio de mando con el presidente electo, Gustavo Petro.

"Dede acá al presidente saliente Iván Duque saludar en nombre del país y al hermano Gustavo Petro decirle, que es momento de la unidad no solo de los pueblos, sino de América Latina", destacó.

Luego, el presidente Pedro Castillo comparó a las fuerzas realistas que lucharon con los patriotas en la Batalla de Junín con "fuerzas golpistas" en el Congreso y minimizó la cantidad de votos que los llevó a una curul.

"Las fuerzas patrióticas que están hoy día en el campo seguimos luchando y batallando contra esas fuerzas realistas que el día de hoy se han convertido en fuerzas golpistas de la verdadera democracia del país a la cual vamos a seguir luchando. Esas fuerzas golpistas que no tienen el valor y el coraje para pedir la vacancia en una plaza del pueblo, sino lo hacen desde su curul. Esas fuerzas golpistas que han llegado a una curul con unos miles de votos (en comparación) con un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano", dijo.

"Cruzada nacional"

Pedro Castillo planteó la posibilidad de convocar una "cruzada nacional" para defender la democracia y su elección en las urnas, en abril del año pasado.

"Qué moral tienen hablar de diplomacia cuando nos quitan este derecho constitucional, qué moral tienen de democracia los que vendieron armamento a las FARC de Colombia, qué moral tienen los que cargaron y llevaron droga en el avión presidencial. Por eso exhorto al pueblo peruano de seguir en esta travesía de haber soportado más de un año, en el marco de respeto a la democracia, voy a sentirme obligado para hacer una cruzada nacional junto con el pueblo peruano para defender la democracia, para defender al pueblo peruano, porque yo vengo de las urnas democráticas", indicó.

Además, Pedro Castillo afirmó que está dispuesto a hacer un esfuerzo y tender la mano "por última vez" para que las fuerzas políticas puedan agenda esta "ola de democracia".

"No me pueden doblegar, no pueden crear fantasmas de corrupción debilitando y gestando con pasquines y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo. No lo harán y no lo voy a permitir también", añadió.

Durante la ceremonia del 198° aniversario de la Batalla de Junín, acompañaron al mandatario, el jefe del Gabinete, Aníbal Torres; el titular del Ministerio de Defensa, José Luis Gavidia; el ministro del Interior, Willy Huerta; y el ministro de Salud, Jorge López.



También el alcalde de Junín, Jorge Luis Tejeda; el gobernador regional, Fernando Orihuela; y representantes de las Fuerzas Armadas.

EN VIVO | Presidente @PedroCastilloTe: "Exhorto al pueblo peruano, que de seguir en esta travesía luego de haber soportado más de un año, en el marco de la democracia, me voy a sentir obligado a hacer una cruzada nacional junto con el pueblo peruano para defender la democracia". pic.twitter.com/0sZeBX5zm7 — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) August 6, 2022

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Leslie Soto, médico infectólogo del hospital Cayetano Heredia, respondió las llamadas de los oyentes sobre la viruela del mono. De esa manera aclaró muchas dudas y mitos en torno a esta enfermedad que puede ser adquirida por cualquier persona si no cumple con los protocolos de bioseguridad y las medidas de protección.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.