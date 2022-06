Consultora política colombiana ingresó a Palacio de Gobierno para reuniones con presidente Castillo sin tener vínculo laboral, según Punto Final

María Alejandra Trujillo aclaró que ingresó a Palacio de Gobierno para hacer un diagnóstico de la "crisis que está viviendo el país" y brindar recomendaciones al Gobierno. | Fuente: Andina/RPP

La consultora política colombiana, María Alejandra Trujillo, ingresó en varias ocasiones a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Pedro Castillo y le habría brindado asesorías sin tener vínculo laboral, según reveló el programa Punto Final.



"No quisiera hablar en ningún tema del presidente Pedro Castillo en este momento, no me parece apropiado", dijo María Alejandra Trujillo al programa periodístico. "No podría contestarte a esa pregunta", respondió ante la pregunta si asesoró al mandatario.

De acuerdo con Punto Final, la ciudadana colombiana ingresó a Palacio de Gobierno el 9, 10, 11, 12 de mayo para reunirse con el mandatario Pedro Castillo. El funcionario que permitió el encuentro fue el secretario general del Despacho Presidencial, Jorge Alva. Además, el 13 de mayo ingresó a la sede del Poder Ejecutivo en dos ocasiones para encontrarse con el jefe del Estado. Lo mismo ocurrió el 16 y 17 de mayo.

Diversas fuentes de Punto Final aseguran que María Alejandra Trujillo estuvo pidiendo información a los diferentes funcionarios del área de comunicaciones que laboran en Palacio de Gobierno. Asimismo, la consultora política acompañó al jefe del Estado en dos oportunidades a regiones del país, según registros fotográficos y de videos.



"No tiene ningún vínculo laboral"

Beder Camacho, subsecretario general del Despacho Presidencial, manifestó a Punto Final no conocer a María Alejandra Trujillo y señaló que "no está contratada formalmente". Y pidió que se le consulte a Secretaría General ya que por su oficina no ingresó. El programa se contactó con Jorve Alva, pero no obtuvo respuesta.



"No te podría decir porque administrativamente no tiene ningún vínculo", dijo Beder Camacho. "No hay ningún registro de contrato, no tiene ningún vínculo laboral", agregó.

En una conversación posterior a la elaboración del informe periodístico, María Alejandra Trujillo aclaró que ingresó a Palacio de Gobierno para hacer un diagnóstico de la "crisis que está viviendo el país" y brindar recomendaciones al Gobierno.





