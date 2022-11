Un 36.7 % cree que el presidente Pedro Castilo sí logrará terminar su gobierno, según la encuesta de CPI. | Fuente: PRESIDENCIA PERU

Un 67.8 % de la población cree que el gobierno del presidente Pedro Castillo es corrupto, un 18.7 % considera que es honesto y un 13.5 % no precisa, según la última encuesta nacional urbana y rural de CPI.

De acuerdo con el estudio, un 55.1 % de la ciudadanía piensa que el presidente Pedro Castillo no logrará terminar su mandato dadas las circunstancias actuales. Mientras que un 36.7 % cree que sí logrará hacerlo. Un 8.3 % no precisa.

Desaprobación del Gobierno

CPI precisa que un 71.3 % de la población desaprueba la gestión que viene realizando el mandatario Pedro Castillo, un 22.1 % la aprueba y un 6.5 % no sabe y no opina.

Así, la desaprobación en noviembre se incrementa en 1.3 puntos porcentuales con respecto al mes de septiembre, cuando se realizó otra encuesta.

En cuanto a la aprobación de la gestión del Congreso de la República, un 84.3 % de los encuestados no respalda el trabajo parlamentario, un 9.5 % lo aprueba y un 6.2 % no sabe y no opina.

Este nivel de desaprobación disminuye en 3 puntos porcentuales con respecto al mes de septiembre cuando se alcanzó un 87.0 %.

FICHA TÉCNICA



Encuesta efectuada por CPI en el ámbito nacional urbano y rural del 16 al 20 de noviembre del 2022.

Tamaño de la Muestra: 1 200 personas.

Margen de error: +/- 2.8%.



