Presidente Castillo señala que hay leyes que "atan de pies y manos". | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El presidente de la República, Pedro Castillo, respondió a lo dicho por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, respecto a que no aprobaba su informe de 100 días y dijo que lo importante es que lo apruebe el pueblo. "Creo que más allá de algunas personas, lo que queremos es que lo apruebe el pueblo", indicó.

El mandatario agregó que no estaba en su agenda estar en Huanta; sin embargo, inauguró el hospital de contingencia de Huanta. Durante sus declaraciones reiteró su pedido de que las autoridades trabajen de forma unida y que no se politicen los problemas del país, como la pobreza.

Además, indico que hay leyes que nos atan de pies y manos para llegar con mayor presupuesto:

"No nos dividamos porque la pobreza no se divide para atacar al pueblo, las enfermedades y las amenazas que tiene el país vienen en conjunto y no vamos a politizar y sacar réditos políticos traficando con el hambre, la pobreza y las grandes desigualdades del país. Esperamos que estas leyes que nos atan de pies y manos para no poder llegar con mayores presupuestos al país, las que corresponden hacerlas deben hacerlo a la brevedad posible", indicó.

"Hay recursos en el país, hay muchas obras que están entrampadas a nivel nacional, hay alcaldes que quieren hacer muchas obras pero se han visto a veces atados legalmente", agregó.

En otro momento, reiteró también que las clases serán presenciales desde el próximo año, aunque esta vez, no precisó el mes. Recordemos que ayer el ministro de Educación dijo que sería en julio del 2022, y Castillo mencionó que en marzo.

El mandatario está acompañado del ministro de Justicia, el gobernador de Ayacucho, luego de esta actividad se dirige al distrito de Uchuraccay, en la provincia de Huanta. Autoridades consultadas por RPP indicaron que durante su estadía en esta región no se ha tenido una agenda oficial por parte del presidente.

"100 días perdidos"

La presidenta del Congreso y legisladora por Acción Popular, Maria del Carmen Alva, se refirió a los primeros 100 días de gobierno del presidente Pedro Castillo. En declaraciones a la prensa, indicó: "100 días perdidos, 100 días de desastre y es hora que se ponga las pilas para trabajar".

Al ser cuestionada sobre la reciente denuncia que presentó el portal El Foco sobre que su asesor de despacho, Carlos Cabieses, no cumpliría con el perfil para el cargo, mostró su molestia sobre ello, y respondió que este era asesor técnico y que había estudiado Derecho. "Es técnico, no asesor. Está en mi despacho y ha estudiado en la Universidad de Lima Derecho conmigo y cumple todos los perfiles", señaló.

El presidente Pedro Castillo presentó al país desde la ciudad de Huamanga, en la región Ayacucho, un informe con las acciones realizadas durante los 100 primeros días de su gestión. No se hizo presenta la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

