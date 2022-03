Pedro Castillo, presidente de la República. | Fuente: Presidencia

El presidente Pedro Castillo descartó este viernes que quiera convocar a una Asamblea Constituyente para eternizarse en el poder más allá de los cinco años que durará su mandato, tras los temores que se crearon en contra de su Gobierno desde el momento mismo de su elección.

"Se han creado ciertos temores cuando hemos asumido este mandato, diciendo que somos un Gobierno que llamamos a una Asamblea Constituyente para enquistarnos en el poder o para implementar un modelo comunista, un modelo chavista, un modelo distinto. Es totalmente falso, totalmente errado. Esto hay que sacárselo de la cabeza", afirmó Castillo.

En una reunión celebrada esta mañana con autoridades locales, el presidente insistió en que "nada de lo que han estigmatizado" se puede demostrar y aseveró que su Gobierno llegó para "darle al pueblo salud, educación, atender a sus grandes necesidades y atender al agricultor".

El jueves, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, negó que la gestión de Castillo vaya a impulsar una Asamblea Constituyente, aunque esta fue una de las principales banderas del mandatario durante la campaña electoral del año pasado.

"No promovemos ni vamos a promover la Asamblea Constituyente, pero eso no significa que los ciudadanos no lo puedan promover porque es su derecho, así como oponerse a la Asamblea también es un derecho", dijo Torres, quien también rechazó que el Ejecutivo sea "comunista".

La propuesta de Castillo durante la carrera electoral de 2021, respaldada por el partido que lo llevó al poder, Perú Libre, abogaba por la elaboración de una nueva carta magna que sustituya la vigente, implementada en 1993 por el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).



Incluso en el primer mensaje a la Nación que dio tras asumir el pasado 28 de julio, el mandatario anunció que presentaría un proyecto de ley para una reforma constitucional que permitiera la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Pedro Castillo citado por comisión en el Congreso

Estas declaraciones llegan pocos días antes de que el cuarto gabinete ministerial de Castillo, que estos momentos carece de ministro de Transportes y Comunicaciones, tras la renuncia el lunes de Juan Silva, acuda al pleno del Congreso para pedir el voto de confianza, el próximo 8 de marzo.

Un día antes, Castillo está citado ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento para que responda por las acusaciones de la aspirante a colaboradora de la Fiscalía Karelim López, una empresaria que denunció que el mandatario y altos funcionarios del gobierno están vinculados con una presunta organización criminal infiltrada en el Ejecutivo peruano.

La oposición en el Parlamento ha señalado que buscará presentar una moción para declarar la vacancia de Castillo, quien en noviembre pasado ya afrontó un primer intento de destitución, que finalmente no llegó a ser debatido por el pleno, ya que recibió 76 votos en contra y 46 a favor, además de 6 se abstenciones. (Con información de EFE)



