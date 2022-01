Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo | Fuente: RPP

Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, afirmó este viernes que se reunió con el ministro de Justicia, Aníbal Torres, pero rechazó haber tratado en esa cita la trayectoria jurídica del procurador general de la República, Daniel Soria.



En entrevista con el programa Nada Está Dicho de RPP Noticias, Eduardo Pachas negó que en privado haya solicitado el retiro del procurador Daniel Soria ya que, según sostiene, no cumple con el inciso 8 del artículo 15 del Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado.



"Sí me reuní con el señor ministro de Justicia, teníamos que tratar un tema de la defensa técnica del señor Presidente, pero nunca tratamos este artículo 15 y el aspecto de la trayectoria jurídica del señor Soria, no lo he tratado. Hemos tratado otros temas que no tienen referencia a ello", indicó.



El abogado del Jefe de Estado precisó que entre esos temas estaban "cuestiones técnicas de la defensa que está asumiendo", por lo que necesitaba información y jurisprudencia que maneja el ministro de Justicia.

Sobre controversia con procurador Daniel Soria

Eduardo Pachas indicó que la "controversia" con el procurador Daniel Soria se origina en la diligencia de declaración testimonial del presidente Pedro Castillo por el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas. Afirmó que en esa diligencia el procurador "hizo gestos de comportamiento" de burla de las respuestas del mandatario.

En relación al pronunciamiento de un grupo de procuradores públicos, Eduardo Pachas sostuvo que respeta su trabajo y la ley orgánica que los rige, pero aclaró que no entiende el comportamiento del procurador general del Estado en la citada diligencia.



"Yo respeto la institucional de todas las instituciones, entre ellas a la Procuraduría y la Contraloría, en este caso lo único que se ha cuestionado es la actuación en esa diligencia del señor procurador general que obviamente sucedión esa incidencia y luego yo he revisado en Google y efectivamente aparece en el momento que lo nombran hay esta nota y revisando que no tenía experiencia", dijo.



