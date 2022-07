Pedro Castillo ofreció su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El presidente Pedro Castillo ofreció esta mañana su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias ; sin embargo, su presentación -de casi dos horas- tuvo varios episodios accidentados. Uno de esto ocurrió cuando un sector del Congreso no esperó a que concluyera su discurso y le gritó que renuncie por los escándalos de corrupción que salpican su gestión.

Mientras algunos parlamentarios expresaban su rechazo, Pedro Castillo terminó de leer su discurso e hizo entrega de dos proyectos de ley a la presidenta del Congreso, Lady Camones, como el que crea la estrategia nacional de ingreso libre a las universidades o el que establece pena efectiva para los delitos de hurto y receptación de equipos tecnológicos.

Ya en la primera parte de su discurso, Pedro Castillo había señalado que en su primer año de mandato fue traicionado y puso la "primera mejilla", pero recalcó que este año "no pondrá la otra". A los pocos minutos de haber iniciado sus palabras, diversos congresistas mostraron su desaprobación al mandatario e incluso se escuchó un grito con la palabra "corrupto".

En su Mensaje a la Nación, el mandatario aseguró que la economía peruana sigue avanzando, supuestamente por las medidas tomadas en su gestión durante los últimos 12 meses. Esto pese a que el Banco Central de Reserva ha reducido recientemente la proyección de crecimiento económico del país de 3.4% a 3.1% por los conflictos mineros.

Este fue su discurso completo, el cual tuvo una duración aproximada de 1 hora con 50 minutos:



"Gobierno solo tiene capacidad para la corrupción"

La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva consideró que el reciente Mensaje a la Nación que ofreció el presidente Pedro Castillo "ratifica su nula preparación para gobernar" y que el país se encuentra "ante un gobierno con incapacidad de gestión y capacidad solo para la corrupción".

"Yo dije que no esperaba nada y no me equivoqué: no ha dicho nada y creo que sus asesores le dieron los datos de Suiza porque era un discurso para hablar en Suiza o Finlandia, no acá en el Perú. No sé de dónde ha sacado esos datos porque la verdad es que todas las regiones piden colegios", señaló.

"Empezó atacando, con la pata en alto y que toda la culpa la tiene el Congreso, como siempre (...) Lo único que vemos acá es una incapacidad total para la gestión pública, pero una capacidad para la corrupción buenísima", agregó.

En declaraciones a la prensa, la congresista de Acción Popular opinó que la salida a la crisis política que vive el país son las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo por la comisión de presuntos delitos. "Estamos en manos de la fiscal", dijo.

"Está claro que él no piensa renunciar y que si sigue el blindaje con las bancadas de izquierda, no vamos a tener 87 votos (para la vacancia), así que tiene que sacarlo la calle y ahora sí la Fiscalía porque pruebas hay bastantes (...) Después de un año donde ha demostrado que no le interesa poner gente honrada, yo ya ni el beneficio de la duda le doy", indicó.

