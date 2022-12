Hermana de Pedro Castillo niega haber recibido presuntas coimas de Salatiel Marrufo

Gloria Castillo señaló que todos los hermanos están del lado del expresidente vacado | Fuente: RPP

La hermana de Pedro Castillo, Gloria Castillo Terrones, rechazó este miércoles la versión que dio Salatiel Marrufo a la Fiscalía sobre la presunta entrega de dinero por presuntas coimas a los hermanos del expresidente golpista.

"Salgo a denunciar públicamente al señor Marrufo, que yo no lo conozco, no me he reunido con él, tendrá que demostrar con hechos sus difamaciones porque me esta difamando mi honor, de mi hija y familia. Hago de conocimiento a este señor que si algo llega a pasar con mi persona, él será el único responsable porque hoy en día puede pasarme cualquier cosa pensando que yo tengo el dinero, hasta pueden extorsionarme porque yo trabajo en un mercado de muchos años y me gano la vida honestamente", afirmó en declaraciones a RPP Noticias.

Gloria Castillo aseguró que continuan dándole a Pedro Castillo todo su respaldo por parte de la familia, aunque aclaró que el tema político lo tendrá que ver el expresidente por su cuenta.

"Nosotros como familia, hermanos, vamos a darle nuestro respaldo y solidaridad a nuestro hermano porque todos estamos ahí. El resto, el caso político, lo verá él y juzgará el resto", manifestó.

El diario Perú21 informó que el exjefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, declaró ante el Equipo Especial de la Fiscalía que se pagaron S/. 60 000 mensuales a seis hermanos de Pedro Castillo.



Según Marrufo, el dinero provino de las millonarias coimas que le entregó Sada Goray, representante de la compañía MarkaGroup, para lograr un trato beneficioso desde el Ministerio de Vivienda.

Se presentó ante comisión de Fiscalización

Salatiel Marrufo declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso tras las declaraciones de la empresaria Sada Goray, quien señaló que le habría entregado cuatro millones de soles por requerimiento del propio Pedro Castillo.

Al iniciar sus declaraciones, Marrufo pidió garantías para su vida ya que señalaba los hechos relatados involucran al ahora expresidente golpistas y otros actores políticos. Además, confirmó ante los congresistas la versión de la empresaria Sada Goray y confesó que había recibido más de cuatro millones de soles.

"He sido parte de actos de corrupción de los cuales me avergüenzo (...). Es cierto que la señora Sada Goray me ha entregado dinero en cantidad mayor a cuatro millones y medio. En el 2021, el 15 de setiembre, 200 mil soles; el 14 de octubre, 400 mil soles; el 26 de octubre, 400 mil soles; en noviembre, un millón de soles; el 6 de diciembre, un millón de soles; y otros tantos millones más en 2022", aseveró.