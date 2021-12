El mandatario Pedro Castillo planteó una reunión el próximo jueves 9 con los gobernadores regionales en Palacio de Gobierno para realizar un cronograma de "trabajos que tenemos que hacer". | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló este viernes que si el Gobierno cometió algunos errores se tendrán que asumir y rechazó algún acto de corrupción.



Durante su discurso de clausura del 16° GORE Ejecutivo en Trujillo, el Jefe de Estado expresó su deseo en hacer la diferencia en su gestión en relación al problema de corrupción.

"Es necesario corregir algunos errores, si nosotros hemos cometido algunos errores, lo tenemos que asumir, quién sabe por ser tran francos, quién sabe por dar mucha confianza, pero lo tenemos que asumir cuando hay otras personas, que de una u otra forma, se quieren aprovechar de la confianza, pero tenemos que cortarla inmediatamente. No nos van a ver a nosotros enlodados en actos de corrupicón, jamás lo van a ver", dijo.

Cita con gobernadores regionales

El mandatario Pedro Castillo planteó una reunión el próximo jueves 9 con los gobernadores regionales en Palacio de Gobierno para realizar un cronograma de "trabajos que tenemos que hacer". Hizo un llamado también a las autoridades regionales a tener un control y fiscalización sobre el presupuesto.



"Y desde acá quisiera rechazar algunas voces corrosivas, que así como quieren ver a nuestros ministros, como así quieren ver al Gobierno, quieren ver a los gobernadores regionales, voces tan aisladas que a propósito cuando el pueblo clama justicia (...) empiecen a gritar: 'no le hagas caso a ese gobernador es corrupto, saca a ese ministro es corrupto, no recibas a ese alcalde ', pero ¿dónde están las pruebas? y desde acá invocamos a la Contraloría para que haga su trabajo", señaló.

Facultades legislativas

El presidente Pedro Castillo expresó su preocupación "por la indiferencia de ciertos sectores" que no comprenden busca gobernar y no robar al país. Además, aclaró que durante estos meses de gestión algunos ministerios están "atados legalmente" por políticas que faltan reformar.



"Desde acá llamo al Congreso para que todas estas propuestas que se han dado, las propuestas que recibimos en el interior del país, las hemos hecho nuestra, es nuestro planteamiento de los pueblos que, a través de este gabinete, las hemos presentado al Congreso para que nos den las facultades legislativas, no solamente para destrabar los proyectos, sino para darle aumento de presupuesto a los gobiernos regionales", aseguró.

Proyectos e inversión privada

De otro lado, el mandatario Pedro Castillo consideró importante que los proyectos de infraestructura deben hacerse realidad y garantizó que la empresa privada "tiene las puertas abiertas" en el marco de la reactivación económica.



"Los proyectos como Chavimochic, los proyectos como Olmos, los proyectos como Majes-Sihuas, los proyectos que están en la selva tenemos que hacerlos realidad. Es el pueblo el que clama por justicia. Señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego sentémonos a conversar con los agricultores, sentémonos a conversar con los empresarios", dijo.



Pedro Castillo insistió en un llamado a la inversión privada, que sumada a la inversión pública, esfuerzo de los gobernadores, alcaldes y al trabajo del gabinete ministerial debe hallar soluciones inmediatas a las necesidad des la población.

"Vamos a hacer un llamado también, vamos a hacerla nuestra, ese llamado, a lo que está planteando esta minera Las Bambas a la brevedad posible, a lo que está pasando en la selva, a lo que está pasando en el norte", agregó el mandatario Pedro Castillo.

"Entrevistas ADN": El fiscal coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, indicó que el caso Provias ya tiene investigación iniciada y hasta el momento no hay vinculación del Presidente de la República. Aclaró que si bien son irregulares las reuniones que mantuvo el Jefe de Estado en Breña, hasta el momento no ameritan una investigación porque no hay indicios de comisión de un delito.

