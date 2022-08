El mandatario Pedro Castillo tiene seis investigaciones vigentes en el Ministerio Público | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió nuevamente a la delicada situación legal de su esposa Lilia Paredes y criticó que quieran "quebrarlo" al investigar a todos sus familiares.

“Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla y quieren engrilletar también al resto de mi familia y quieren quebrarme. No saben que nosotros venimos de la adversidad, venimos de abajo, venimos del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga resiste y hasta acá y por eso compañeros no nos van a quebrar”, manifestó el mandatario durante una actividad oficial en Andahuaylas.

Pedro Castillo señaló durante su discurso que existen ciertos individuos que entran en diversas instituciones del Estado para beneficiarse. En ese sentido, pidió a la población que los ayuden a identificarlos.

“Hay personas que se hacen pasar diciendo que son del pueblo, se van y agarran un espacio del pueblo y se enriquecen, ayúdennos a identificar y hay que sancionarlo. No hemos dado ningún espacio ni aval para que en nombre de Pedro Castillo estén ingresando a un ministerio para sacar réditos a su bolsillo”, sostuvo.

Por otro lado, insistió al Parlamento a fin de que agende con urgencia los proyectos de ley del Ejecutivo presentados ante dicha instancia sobre temas agro.

Evalúan pedido de prisión para Yenifer Paredes

El juez Raúl Justiniano Romero decidirá este domingo si envía o no a prisión preventiva por tres años a Yenifer Paredes, investigada por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.

El fiscal Hans Aguirre adjuntará un informe del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (EECP) que revela que Yenifer Paredes sí se encontraba en Palacio de Gobierno el pasado 9 de agosto, cuando se realizó la diligencia para su captura.

Yenifer Paredes se entregó a la Fiscalía el pasado 10 de agosto, un día después de que se allanara Palacio de Gobierno para detenerla preliminarmente, diligencia en la que finalmente no se pudo dar con su paradero en ese momento.

Lilia Paredes coordinaba presunta "organización criminal"

Según documentos fiscales a los que el diario El Comercio tuvo acceso, Hugo Espino habría señalado que la primera dama, Lilia Paredes, y su hermana, Yenifer Paredes, coordinaban pormenores de la adjudicación de una obra en Chadín.

Con estos y otros indicios, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EEFCP) formalizó la investigación preparatoria contra la esposa del jefe de Estado y sus hermanos Yenifer, David y Walter Paredes Navarro, por el delito de organización criminal.

En dicho documento fiscal se señala que Lilia Paredes sí coordinaba la presunta organización criminal "con conocimiento y venia de su esposo", el presidente Pedro Castillo.