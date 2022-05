Pedro Castillo rechaza imputaciones "malintencionadas" sobre una supuesta copia en su tesis | Fuente: Foto: Presidencia | Fotógrafo: Juan Carlos Guzman Negrini

El presidente Pedro Castillo rechazó las imputaciones "malintencionadas" denunciadas en un reportaje periodístico sobre una supuesta copia -según un software informático- en su tesis de maestría que hizo hace más de 10 años en la Universidad César Vallejo.

"Desmiento cualquier acto irregular. El trabajo de tesis fue validado con los estándares de calidad educativa respectivos. La investigación contó con un asesor y fue sustentado ante los integrantes de un jurado calificador que posteriormente me otorgaron el grado correspondiente", señaló en un comunicado.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado asegura que el documento de tesis presentado por el programa periodístico "carece de legitimidad" porque no cuenta con ningún registro o sello que confirme que es oficial. Además, considera que esta denuncia es de "tinte político" y es parte de un "plan desestabilizador".

"No he copiado, ni adjudicado autoría de terceros, tal y como de forma irresponsable pretenden hacen creer a la población. Algunos medios de comunicación insisten en manchar mi honra y socavar la legitimidad que me otorgó el pueblo peruano en una elección transparente y democrática", señaló.

Envían carta a la Fiscalía y a la Universidad César Vallejo por presunto plagio

La congresista de Norma Yarrow envió una carta a la Fiscalía de la Nación y a la Universidad César Vallejo tras revelarse un presunto plagio de la tesis del presidente Pedro Castillo.



"Hemos enviado a una carta al fiscal de la Nación referente al tema del plagio del presidente de la República y su esposa. Hemos enviado una carta también a la Universidad César Vallejo, porque necesitamos una respuesta. Han pasado más de 24 horas y no tenemos ningún tipo de respuesta referente a qué ha sucedido con esta tesis que tiene más del 54 % de plagio", indicó.



De acuerdo con el programa Panorama, el mandatario Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes habrían realizado plagio en la tesis que les permitió obtener el grado de magíster en educación con mención en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo en el año 2012.

Según el informe periodístico, el 54 % del contenido de la tesis de la actual pareja presidencial presenta coincidencias con otros autores nacionales y extranjeros tras un análisis con el programa antiplagio Turnitin.

