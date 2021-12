Pedro Castillo: "Saldrán audios, videos, pero no podrán callarnos"

Presidente participó en una serie de actividades en provincia. | Fuente: Foto: Presidencia

El presidente Pedro Castillo se refirió a las posibles revelaciones periodísticas que podrían aparecer en los próximos días sobre su gestión; sin embargo, durante una actividad en Cusco, señaló que "sería triste y lamentable" que un presidente, siendo maestro, "meta las manos en los presupuestos del país".

"Sigamos trabajando juntos el sector público, el privado y la población para luchar contra la pobreza, cerrar esas brechas que nos han dejado en estos 200 años para construir un país más igualitario. Pido desde Urubamba no dejarse sorprender por algunas voces que a veces quieren hacernos caer, hacernos entender que estamos imbuidos en actos de corrupción", indicó.

"Sería triste y lamentable que un niño, un joven, un adolescente, tenga al frente a un presidente que siendo maestro meta las manos, meta las uñas a lo que corresponde a los presupuestos del país. Estoy seguro que están tramando muchas cosas, saldrán audios, saldrán videos, saldrán muchas ediciones, pero lo que no pueden hacer es callarnos. No podrán callarnos y no podrán doblegar el esfuerzo", agregó.



Pedro Castillo dio estas declaraciones en la ceremonia de inauguración de 'Virgen de Vidawasi', la ciudadela de salud pediátrica y cáncer infantil del Perú, ubicada en el distrito de Urubamba, región Cusco. Se trata del primer centro de salud de este tipo en el país y Latinoamérica que presta servicios médicos y soporte para los pacientes y sus familias.

Vicepresidenta pide "no alimentar golpe de Estado"

Más temprano, la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, invocó a no apoyar el "golpe de Estado que viene de algunos congresistas" en referencia a la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.



"Siempre he dicho que no debemos de alimentar ese golpe de Estado que viene no de todos los congresistas, sino de algunos congresistas. Inclusive, la misma congresista que ha planteado la moción de vacancia dijo de que no lo había conversado al interior de su bancada y que se le ocurrió y a título persona lo planteó y digo cuánta madurez política hay en ello", dijo.



Durante la entrega de más de 138 toneladas de alimentos del programa Qali Warma, la ministra Dina Boluarte cuestionó a la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, quien impulsó la moción de vacancia, por "poner en crisis al país".

"Aquellos congresistas, no todos. Yo felicito a la presidenta del Congreso ha dicho que no está avalando el tema de la vacancia, qué bueno porque no queremos otro segundo Merino para asumir una Presidencia después de un golpe desde el Congreso", afirmó.

