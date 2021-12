Dina Boluarte señaló que la comunicación del presidente Pedro Castillo ha mejorado y destacó el ingreso a Palacio de Gobierno de los medios de comunicación. | Fuente: Andina

La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, invocó este sábado a no apoyar el "golpe de Estado que viene de algunos congresistas" en referencia a la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.



"Siempre he dicho que no debemos de alimentar ese golpe de Estado que viene no de todos los congresistas, sino de algunos congresistas. Inclusive, la misma congresista que ha planteado la moción de vacancia dijo de que no lo había conversado al interior de su bancada y que se le ocurrió y a título persona lo planteó y digo cuánta madurez política hay en ello", dijo.



Durante la entrega de más de 138 toneladas de alimentos del programa Qali Warma, la ministra Dina Boluarte cuestionó a la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, quien impulsó la moción de vacancia, por "poner en crisis al país".

"Aquellos congresistas, no todos. Yo felicito a la presidenta del Congreso ha dicho que no está avalando el tema de la vacancia, qué bueno porque no queremos otro segundo Merino para asumir una Presidencia después de un golpe desde el Congreso", afirmó.

Reconoce errores del Gobierno

Dina Boluarte admitió que hubo errores del presidente Pedro Castillo como la designación de Bruno Pacheco como secretario general del Despacho Presidencial, pero aseguró que estos errores se han corregido.



"Está cambiando el Presidente a las personas que estaban trabajando alrededor y el nombramiento de algunos ministros también. Ha habido algunos errores, los mismos que se están corrigiendo en aras de que se genere una concertación de buen gobierno", destacó.



Asimismo, Dina Boluarte señaló que la comunicación del presidente Pedro Castillo ha mejorado y destacó el ingreso a Palacio de Gobierno de los medios de comunicación.



"Ya no estan afuera, eso es saludable también, tenemos que saber comunicar mejor", expresó.



"Entrevistas ADN": El fiscal coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, indicó que el caso Provias ya tiene investigación iniciada y hasta el momento no hay vinculación del Presidente de la República. Aclaró que si bien son irregulares las reuniones que mantuvo el Jefe de Estado en Breña, hasta el momento no ameritan una investigación porque no hay indicios de comisión de un delito.

