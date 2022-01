| Fuente:

El presidente Pedro Castillo se reunió la noche de este domingo en Palacio de Gobierno con Avelino Guillén, quien el último viernes presentó su carta de renuncia al cargo de ministro del Interior, según el registro de visitas del Despacho Presidencial.

El reporte indica que el encuentro entre el mandatario y Guillén duró casi una hora, desde las 7:52 p.m hasta las 8:40 p.m. Además, señala el motivo de la cita como una "reunión de trabajo". Según el reporte, el jefe de Estado mantuvo otras reuniones de trabajo con los ministros de Salud, Hernando Cevallos y de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, en las horas previas.

Esta reunión se da tras dos días de silencio del presidente Castillo respecto a la renuncia de Avelino Guillén, quien, en las últimas horas, reveló en entrevistas a medios periodísticos que el presidente no lo recibía ni contesba sus mensajes desde hace dos semanas.





Renuncia irrevocable

Guillén ha indicado que presentó su renuncia de manera irrevocable por no tener una respuesta del presidente Pedro Castillo sobre su proyecto de resolución para pasar al retiro comandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo.

En una entrevista a La República, Guillén calificó como un "silencio estruendoso" el poco interés de Pedro Castillo y señaló que de esta manera el mandatario ha "expresado una posición de respaldo claro y directo al señor comandante general de la Policía".

"El presidente quedó en evaluarlo rápidamente, me dijo que me iba a convocar el 16 o 17, pero no lo hizo. Posteriormente pedí una entrevista con él, pero no fui programado", dijo.

Pedro Castillo realizó actividades públicas el sábado en el norte chico y este domingo en Loreto, pero en ningún momento se pronunció sobre la renuncia de Guillén.

