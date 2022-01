El presidente Pedro Castillo se reunió con la empresaria en su despacho en Palacio. | Fuente: Presidencia/Facebook

El presidente de la República, Pedro Castillo, reconoció esta noche haber recibido a la empresaria Karelim López -hoy investigada por la Fiscalía- en su despacho en Palacio de Gobierno. Sin embargo, negó que hayan tratado temas de licitaciones en ese encuentro.

"Sí, vino al despacho, la recibí, pero nunca se trató de (licitaciones)", dijo el jefe de Estado en entrevista con el periodista Fernando del Rincón, de la cadena CNN.

De acuerdo al semanario Hildebrandt en sus trece, Karelim López ha visitado en seis ocasiones Palacio de Gobierno desde que Pedro Castillo llegó al poder. Asimismo, registra al menos una visita en la vivienda de la calle Sarratea, en Breña.

Pedro Castillo, no obstante, ha negado en varias ocasiones conocer a la empresaria y aseveró no tener "ningún vinculo amical o laboral" con ella.

Caso Petroperú

Al mandatario también se le consultó sobre la presencia de Samir Abudayeh Giha, gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, y de Hugo Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú, en la casa de Pizarro.

Sobre el primero no precisó. Sobre el segundo respondió: "Sí, con el señor Hugo Chávez se ha venido coordinando el trabajo que tiene que ver con el rescate de los pozos petroleros. ¿Cómo no lo voy a recibir si es un funcionario? Le he recibido, pero no para hacer este tipo de favoritismo", acotó.

Entonces, se le preguntó si era una coincidencia que la empresa gerenciada por Samir Abudayeh ganara -dos semanas después de la visita a Palacio- una licitación por 74 millones de dólares con la empresa estatal Petroperú.

Al respeto, el presidente dijo: "No, para nada, nunca se habló de eso, le pedí que me dé un informe sobre los problemas que existen con el lote 5 del problema de la selva que teníamos con los hermanos indígenas y otros temas, por ejemplo, para visitar el lote 1 en Piura. Pero nunca se trató temas como estas licitaciones, como estas negociaciones, no tendría por qué hacerla".



Sobre Samir Abudayeh

El último domingo, el presidente Pedro Castillo había asegurado que nunca se reunió ni conversó con el empresario Samir Abudayeh, quien en octubre de 2021 visitó Palacio Gobierno.

"No sé quíen lo atendió, en que momento ingresó, no sé si tuve la suerte de estrechar la mano con él, pero tampoco lo conozco al señor. Si es que vino, vino como viene con cualquier otra organización", dijo en una entrevista en Palacio de Gobierno con Exitosa.

"Aquí hay diferentes despachos, diferentes espacios, y hay una comisión que los atiende y cuando termina la comisión, en un momento protocolar, voy y los saludo; pero personamente nunca hable con él y nunca me dirigió la palabra y me dijo hay esto. No lo conozco a este señor, acá (en Palacio de Gobierno) no se tratan los temas de licitaciones", agregó.

Castillo indicó que las licitaciones del Estado se discuten en los sectores correspondientes y en el caso de que un contrato no esté bien "se tiene que corregir, pero acá en el despacho nunca se ha tratado".







Suscríbete a nuestros newsletters



RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

Nuestros podcast

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.