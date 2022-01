Pedro Castillo, presidente de la República. | Fuente: Presidencia

El presidente Pedro Castillo declaró este martes estar a favor de realizar que Bolivia tenga una salida al mar, pero indicó antes se debería realizar una consulta popular al respecto.

En entrevista con el programa Conclusiones, con Fernando del Rincón de la cadena CNN en Español, Castillo confirmó que en un evento, antes de ser candidato a la Presidencia de Perú, declaró estar a favor de dar "mar para Bolivia" y que se trata de un derecho de esta nación vecina.



"Es un clamor de Bolivia, lo dije en ese evento, no lo he hecho como presidente. Para eso necesita que el pueblo se manifieste, tengo que gobernar en sintonía con el pueblo. Ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo ¿Y si los peruanos están de acuerdo?, dijo.



"Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera", anotó sobre una eventual consulta popular para otorgar una salida al mar a Bolivia por territorio de Perú.



Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico en la Guerra del Pacífico y reclama a Chile una negociación para recuperar su soberanía marítima.



Sin embargo, Perú le ofreció a Bolivia una franja de playa para su libre uso por 99 años y una zona franca en la provincia de Ilo que aún no alcanza su total desarrollo, 30 años después de su creación.



Castillo expresó estar de acuerdo con abrir las fronteras en la región y no poner barreras. Sin embargo, el mandatario matizó con que "no estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia".

"Mañana van a poner títulos en los periódicos: Pedro Castillo está entregando el mar para Bolivia, y a mí eso me tiene sin cuidado, porque yo he venido a hacer la voluntad del pueblo peruano", concluyó.

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.