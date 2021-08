Presidente Pedro Castillo | Fuente: RPP

El presidente Pedro Castillo participó, junto con el premier Guido Bellido, el ministro de Trabajo Iber Maraví y el ministro de Economía Pedro Francke, en la XIV edición del GORE Ejecutivo, en el Centro de Convenciones de Lima.

Durante su discurso, Castillo recalcó que su plan de Gobierno es la descentralización. “No podemos tener pueblos aislados por caprichos políticos. No podemos tener al pueblo en miseria en hambre, miseria y abandono porque qué dirán mañana los titulares”, manifestó.

Asimismo, pidió al ministro de Economía y el premier Bellido que se brinde el presupuesto necesario para las obras que necesitan los pueblos, pero consideró necesario que “en el camino de la descentralización” se sepa con qué empresas se va a trabajar.

En esa línea, mencionó que la Contraloría de la República ha hecho llegar una lista de empresas que trabajarían con coimas en el país. ”Sean francos con qué empresas van a trabajar”, dijo.

De otro lado, dijo que es necesario que en las cabezas hayan personas elegidas por el pueblo, que no necesariamente tienen que tener la experiencia para el cargo, pero sí que conozcan la “realidad”.

“Muchas veces ponemos a un gerente de personas que no conocen la realidad. Trabajamos de la mano con los pueblos. Muchas veces dicen que no tiene el perfil, claro, pero no tiene el perfil para otra cosa, sino para trabajar. Trabajemos con gente que propone el pueblo. Podemos llevar grandes ideólogos que simplemente tienen papeles y por eso no se ha hecho nada”, expresó.

Sobre el voto de confianza

Pedro Castillo sostuvo que este jueves 26 de agosto pedirán al Parlamento el voto de confianza para el Gabinete Ministerial que lidera Guido Bellido. Sin embargo, recalcó que eso no es lo más importante para el pueblo e invitó al Congreso a acompañar al Ejecutivo a recorrer el país.

“Estamos asistiendo el día jueves al Parlamento y esperando que nos escuche, que también la Mesa Directiva o un cuerpo representante del Congreso, nos acompañe a tener contacto con los pueblos. El pueblo en este momento no está pensando quién tiene o no la confianza”, expresó.

“Es necesario que el pueblo sienta en su espacio regional que hay un Congreso distinto, que hay un Gobierno que abre las puertas a todas las autoridades. Vamos a visitar permanentemente las regiones. Espero que nos escuche y nos acompañe a tener contacto con los pueblos”, agregó el mandatario.

