El presidente Pedro Castillo inició su segundo año de gobierno con el tradicional Mensaje a la Nación. Tras un año de constantes episodios de crisis política, el mandatario fue confrontacional con la oposición, rechazó las acusaciones de presunta corrupción en su entorno más cercano y repasó algunas iniciativas. Sin embargo, exministros de los sectores Interior y Economía criticaron el mensaje al considerarlo vacío.

Sobre el sector Interior, el exministro José Luis Pérez Guadalupe recordó que los anuncios que se dieron en el primer mensaje del 2021 no se cumplieron, con respecto al plazo límite para que los delincuentes abandonen el país y las rondas en las ciudades. “No se cumplió para nada”, dijo.

“A lo que voy es que política de seguridad ciudadana no hay, no hay un hilo conductor de política”, manifestó.

Pérez Guadalupe comentó que las “cifras no encajan” respecto a las detenciones de flagrancia. “La Policía captura pero no pasa nada. Lo que se necesita es un pacto de gobernabilidad por la seguridad, cosa que no hay”, dijo.

Afirmó que el anuncio de 3 mil profesionales de salud que atenderán la sanidad policial es importante y espera que eso implique el funcionamiento del nuevo hospital Mariano Santos. “Lo dejamos licitado, han pasado seis años y todavía no funciona”, dijo.

El exministro también dijo que en el campo policial se está perdiendo la mística. “Ahora vemos coroneles que se sabe que han pagado para ascender a generales”, dijo.

Aspecto económico

Por su parte, el exministro de Economía Alonso Segura manifestó que fue un “discurso desconectado de la realidad”.

“Si uno escucha al presidente, creería que la economía peruana está en tiempos donde era una de las mejores de la región”, manifestó.

Para Segura, hubo imprecisiones en las cifras y las consideró que descontextualizadas estarían sesgadas. “La inversión privada con la apertura y buenos precios de las materias primas ha venido creciendo, y lo que ocurrió desde la asunción de mando del presidente, trimestre tras trimestre, ha venido creciendo cada vez menos”, dijo.

“El MEF y el Banco Central proyectaban inversión privada plana. Por eso dicen que vamos a tener la misma [inversión privada] del año pasado, están tratando de esconder que la inversión privada no crece en un contexto en el que debió haber crecido a doble dígito. ¿Por qué no se ha dado eso? Por toda la incertidumbre y desconfianza que genera el gobierno y en parte el Congreso, también”, dijo.

Segura apuntó que las encuestas del INEI son consistentes, además de encuestas privadas, en señalar las expectativas del mercado laboral. “Tienes 900 mil personas más en situación de subempleo que lo que tenías en el 2019, antes de la pandemia, es decir, empleo precario”, dijo.

“El empleo formal se ha contraído, el ingreso nominal todavía no se recupera en algunos lugares”, añadió.

Para Segura, el discurso en general fue “anti empresa” y mostró su preocupación con respecto a que el Ministerio de Economía haya respaldado un mensaje con ese talante. “El MEF está siendo muy laxo, está siendo un furgón de cola. Es una caravana de ofertas de nombramientos de decenas de personas, entrega de bonos, eso genera rigidez en el presupuesto público”, dijo.

