Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros | Fuente: Andina

El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, invocó este jueves a dejar de lado una "confrontación casi suicida" entre los poderes del Estado y confió en la agenda del debate de la necesaria reforma política tras la "aventura golpista" del exmandatario Pedro Castillo.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Pedro Cateriano señaló que el país no puede seguir en un "conflicto permanente" entre los poderes del Estado y consideró que la tarea prioritaria de la presidenta Dina Boluarte será la designación del jefe del gabinete ministerial.

"El primer acto del Gobierno, será la designación del Consejo de Ministros, que tenga trayectoria democrática, que sea capaz de articular un diálogo con los distintos sectores del país y que dejemos de lado esta confrontación casi suicida, el país no puede perder 10 años. Debemos ser conscientes que la continuación de esta crisis lo único que va a ocasionar es agravar los problemas del país", expresó.

Pedro Cateriano también pidió apoyar decididamente la labor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y superar la situación de escándalo del Congreso de mantener en funciones a parlamentarios imputados por la Fiscalía como es el caso de "Los Niños".

"Hay un rechazo a la conducta política del parlamento, confío ahora que se agende el debate de las políticas necesarias. Por ejemplo, una vez zanjar el problema del artículo 117 de la Constitución (...) no puede existir una norma que ampare la impunidad en materia penal del presidente, hay que reestablecer el senado, la renovación parcial del Congreso también", manifestó.

Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros | Fuente: RPP

"La corresponsabilidad la tiene el Parlamento"

Pedro Cateriano destacó que la "débil institucionalidad democrática" del país detuvo la "aventura golpista" de Pedro Castillo, pero aseguró que la "corresponsabilidad" de la crisis política la tiene el Congreso de la República.

"Hay que destacar el papel que ha jugado la Fiscal de la Nación desde el inicio de la denuncia contra Castillo, también el papel de las Fuerzas Armadas, como exministro de Defensa me siento orgulloso de que las Fuerzas Armadas hayan defendido el orden constitucional, también pronunciamientos como el del Tribunal Constitucional. Es decir, nuestra débil institucionalidad democrática ha detenido la aventura golpista de Castillo y sus cómplices", resaltó.



Pedro Cateriano también corresponsabilizó al Congreso de la República por la crisis política actual y consideró que este poder del Estado no hizo nada ante "movimientos golpistas" de hace días. Por lo que, sostuvo que la presentación de los parlamentarios como "salvadores del orden constitucional" no se ajusta a la "vergonzosa realidad acontecida".

"La corresponsabilidad de esta crisis la tiene el Parlamento. El Congreso no ha defendido el orden constitucional, ha prevalecido lamentablemente el interés personal de algunos parlamentarios o de varios parlamentarios y sus intereses partidarios. Tan es así que el Congreso reacciona una vez iniciada la ejecución del golpe de Estado de Pedro Castillo. Ellos a lo largo de estos meses han soportado agravios, insultos, han sido acusados de golpistas a nivel internacional y no hicieron absolutamente nada. Hace cuatro días se alertó sobre movimientos claramente golpistas y el Congreso no hizo absolutamente nada", indicó.

Para Pedro Cateriano la presidenta Dina Boluarte actuó con "olfato político y cautela" tras no firmar el "acta golpista" que desacataba una resolución del Tribunal Constitucional y tras no condenar inmediatamente el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

"No creo en el arte de magia de la política y en los cambios súbitos. la señora vicepresidenta ha defendido en las peores circunstancias al gobierno de presidente Castillo, ojalá sepa interpretar la realidad que estamos pasando, cosa que no hizo el presidente Pedro Castillo. Una de las razones del fracaso del presidente Castillo es que él creyó que ganó abrumadoramente las elecciones, como la mayor parte de la izquierda lo interpretó, y él ganó agónicamente, ganó con las justas la Presidencia, por esa razón el pueblo no le dio una mayoría parlamentaria porque no confiaba en él", aclaró.



