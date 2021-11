Pedro Francke, ministro de Economía. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El ministro de Economía, Pedro Francke, negó tener alguna responsabilidad en las acciones que realizaron su hija e hijastro respecto a contrataciones con el Estado denunciadas por el Organismo de las Contrataciones del Estado (OSCE).

"Yo he dicho claramente que no he tenido absolutamente ninguna injerencia en eso y yo estoy dispuesto a que hagan absolutamente todas las investigaciones que deseen porque el que no la debe no la teme. Mi hija y el hijo de mi esposa han cometido una falta, han cometido un error, ya lo han corregido. Debe aplicarse el proceso correspondiente y yo aseguro y me someto a todas las investigaciones que deseen de que yo no he tenido absolutamente ninguna injerencia en esto", señaló.

El titular del MEF indicó que el hijo de su esposa brindaba servicios al Ministerio de Educación (Minedu) desde antes de las Elecciones por órdenes de servicio, pues los contratos eran por un monto menor de 8 UIT y sin contrato laboral. Respecto al caso de su hija, señaló que ella era socia de la empresa Programa Apollo SAC, a la que renunció a principios de julio de 2021, pero su renuncia no fue reportada oportunamente por la empresa al OSCE.

"Que lo investigue quien desee, yo estoy muy claro en que no he cometido ninguna falta, yo estoy totalmente dispuesto a responder a cualquier pregunta que haya sobre el tema porque el que no la debe no la teme, yo estoy totalmente convencido de que este es un tema que no tiene ninguna base real en cuanto a que yo haya tenido una responsabilidad al respecto", indicó.

La situación de su hija y su hijastro

En el caso de su hija,Teresa Charo Francke Rojo, el ministro de Economía y Finanzas señaló que ella era socia de la empresa Programa Apollo SAC, a la que renunció a principios de julio de 2021, pero su renuncia no fue reportada oportunamente por la empresa al Organismo de las Contrataciones del Estado (OSCE) (OSCE) y luego de eso tuvo un contrato con la empresa EMILIMA.

Francke sostuvo que esta situación fue reportada a la entidad contratante por la gerenta general de la empresa Programa Apollo SAC, que pidió anular la orden de servicio vigente y devolvió el monto recibido como pago.

Pedro Francke indicó que Alejandro Martín Mirones Mendoza, hijo de su esposa, brindaba servicios al Ministerio de Educación (Minedu) desde antes de las Elecciones por órdenes de servicio, pues los contratos eran por un monto menor de 8 UIT y sin contrato laboral.

Añadió que las últimas dos contrataciones del hijo de su esposa se dieron cuando ya era ministro. Ante esta situación, el contratado solicitó al Minedu que inicie el procedimiento para declarar la nulidad de las órdenes de servicio, además de devolver los dos últimos pagos realizados.

Al respecto, el Minedu emitió una resolución declarando la nulidad de los dos órdenes de servicio. Asimismo, documentos a los que tuvo acceso RPP muestran que ya devolvió el dinero recibido de esas dos órdenes de servicio por S/ 6 mil, las cuáles se dieron en el tiempo en el que Francke es ministro.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: