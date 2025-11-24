Últimas Noticias
Perú fue elegido miembro del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO para el periodo 2025-2029

Cancillería informó que este hecho reafirma la confianza global en el liderazgo "para proteger y gestionar un patrimonio excepcional que incluye Caral, el Manú y Machu Picchu" en el Perú.

La Cancillería peruana informó que Perú fue elegido miembro del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO para el periodo 2025-2029, luego de recibir 88 votos a favor en la sesión que se realizó en París.

Agregaron que el nuevo mandato se sustentará en la trayectoria del Perú como custodio del patrimonio, en donde se encuentra con trece bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial.

Entre ellos destacan la Ciudad Sagrada de Caral-Supe, la civilización más antigua de las Américas; el Parque Nacional del Manú, uno de los espacios biológicos más diversos del planeta; y el Santuario Histórico de Machu Picchu.

En esa línea, la Cancillería sostuvo que Perú "impulsará acciones orientadas a fortalecer la conservación sostenible, promover la investigación científica, ampliar las capacidades regionales en América Latina y el Caribe".

Asimismo, se encargará de fomentar alianzas entre sectores públicos, privados y comunitarios, con la finalidad de contribuir en la protección de los patrimonios, así como el turismo local que permitirá una mejor proyección internacional del Perú.

Es importante señalar que el Comité del Patrimonio Mundial se encarga de evaluar nuevas candidaturas y examinar el estado de conservación de los sitios inscritos y qué decisiones técnicas se adoptan para su preservación a largo plazo.

"El respaldo obtenido en esta elección coloca nuevamente al Perú en una posición protagónica como miembro del Comité del Patrimonio Mundial, para el cual había sido elegido en tres oportunidades anteriores", destacó Cancillería.

