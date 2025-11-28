Congreso aprueba dictamen de Ley de Presupuesto del Sector Público para el 2026: ¿a cuánto asciende?

La decisión recibió 100 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención. De acuerdo con el texto aprobado, el presupuesto comprende los recursos correspondientes al Gobierno Central y las instancias descentralizadas.

El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, una propuesta que asciende a más de S/ 257, 561 millones y que orienta sus recursos hacia los sectores de educación, salud, saneamiento y seguridad ciudadana.

La decisión recibió 100 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención, y no requirió de segunda votación.

Desde el inicio del debate, el Parlamento evaluó el alcance del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N:° 12255/2025-PE, el cual establece el monto global del gasto anual y define los créditos presupuestarios máximos para el gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. De acuerdo con el texto aprobado, el presupuesto comprende los recursos correspondientes al Gobierno Central y las instancias descentralizadas, en concordancia con la Constitución Política del Perú.

Asimismo, la norma fija límites para la ejecución financiera. Por ejemplo, prohíbe que las entidades del Estado realicen modificaciones presupuestarias destinadas a trasladar recursos de gastos de capital hacia gastos corrientes, una medida que busca evitar desequilibrios en la inversión pública. Además, asigna S/ 1 647 millones para los gobiernos regionales y locales, con cargo a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios.

En materia social, el dictamen fortalece las políticas públicas orientadas a poblaciones vulnerables. Dentro del enfoque de presupuesto por resultados, se destinan S/ 542,6 millones al Programa Presupuestal para la Reducción de la Violencia contra la Mujer, con el fin de mejorar los servicios de prevención, atención y protección.

En paralelo, la seguridad ciudadana recibe también un impulso: la norma autoriza una transferencia condicionada de S/ 50 millones al Programa Presupuestal 0030, ejecutada por el Ministerio del Interior, para impulsar acciones que reduzcan delitos y faltas.

El dictamen también autoriza el nombramiento del 100 % del personal asistencial contratado bajo CAS en el Minsa, sus organismos públicos y unidades ejecutoras regionales registradas al 31 de julio de 2022, continuando el proceso ya iniciado en años anteriores. Este cambio apunta a la estabilidad laboral en hospitales y centros de salud.

El presupuesto también incorpora una agenda de fortalecimiento para la ciencia, la tecnología y la innovación. Para ello, autoriza recursos destinados a entidades como CONCYTEC, PROCiencia, INGEMMET y PROInnóvate, con el propósito de apoyar la implementación de políticas nacionales, promover actividades científicas y consolidar capacidades técnicas en el aparato estatal.

Respecto al sector Educación, la ley habilita al Ministerio de Educación a efectuar modificaciones presupuestarias por hasta S/ 100,7 millones, a favor de las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales.

Dichos recursos se destinarán al financiamiento de diversos programas vinculados al acceso educativo, la inclusión de estudiantes con discapacidad, la formación docente, el fortalecimiento tecnológico y la respuesta ante emergencias. La norma precisa que estos fondos no podrán usarse para contratar personal, a fin de asegurar su ejecución en bienes, servicios y mantenimiento de infraestructura.

Durante la sesión, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, destacó el carácter plural y consensuado del proceso legislativo. “Hemos atravesado jornadas muy intensas de exposición y debate del proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2026 (…) Este presupuesto fue realizado por el anterior gobierno. Sin embargo, gracias a la labor intensa de los señores ministros, de los funcionarios, de los señores congresistas, pero en especial de la Comisión de Presupuesto que preside el congresista Alejandro Soto, ha sido posible incorporar modificaciones”, afirmó.

Luego agregó que el presupuesto refleja la naturaleza dialogada de la política democrática: “La política es el arte de lo posible, es el arte de concertar voluntades”. Finalmente, expresó la conformidad del Ejecutivo con los tres dictámenes presentados por la Comisión de Presupuesto.