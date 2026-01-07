Presidente José Jerí convocó a las Elecciones Regionales y Municipales 2026

El presidente de la República, José Jeri, convocó oficialmente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el 4 de octubre del próximo año, dando inicio formal al proceso electoral subnacional en todo el país.

La convocatoria a comicios regionales y municipales se oficializó a través de un Decreto Supremo publicado este miércoles, 7 de enero, en las Normas Legales del diario oficial El Peruano.

“La presente convocatoria da inicio al proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026. La organización, ejecución y fiscalización del proceso electoral corresponde a los organismos que conforman el Sistema Electoral, de conformidad con la Constitución Política del Perú y sus leyes orgánicas”, se lee en el documento, refrendado por el presidente José Jerí y el jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez.

Tras la convocatoria presidencial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el cronograma electoral que regirá estos comicios, en los que los ciudadanos elegirán a gobernadores regionales, consejeros, alcaldes y regidores provinciales y distritales.

El proceso electoral se activa a partir de la convocatoria de las Elecciones Regionales y Municipales, plazo máximo para que los partidos políticos y movimientos regionales cumplan con la inscripción de las organizaciones políticas ante el JNE, este primer filtro determinará qué organizaciones podrán continuar en carrera hacia las elecciones de octubre y cuáles quedarán excluidas desde el inicio.

Asimismo, el cronograma establece que hasta el 17 de enero podrá formalizarse la inscripción de alianzas electorales, un paso relevante para agrupaciones que buscan competir de manera conjunta, especialmente en el ámbito regional.

Elecciones primarias obligatorias para definir candidaturas

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 contemplan la realización obligatoria de elecciones primarias para definir a los candidatos subnacionales. Para ello, se han fijado dos hitos previos:

16 de febrero: fecha límite para que las organizaciones comuniquen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la modalidad de sus primarias.

7 de abril: cierre del padrón electoral, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Las primarias se realizarán los días 17 y 24 de mayo, según la modalidad elegida por cada agrupación. Los resultados podrán ser proclamados hasta el 1 de junio.

Inscripción de listas y preparación del día de votación

Superada la etapa de primarias, el cronograma establece nuevos plazos para el desarrollo del proceso:

16 de junio: fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos.

Hasta el 5 de agosto: publicación de las listas admitidas.

26 de julio: sorteo de miembros de mesa, uno de los hitos operativos centrales de la elección.



