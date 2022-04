El presidente se retiró del Congreso, pero no se derogó la inmovilización. | Fuente: Presidencia

En vísperas, el presidente Pedro Castillo anunció ante el Congreso que se dejaba sin efecto la orden de inmovilización social siete horas antes de lo previsto, en medio del rechazo ciudadano hacia la medida.

"Debo anunciar que a partir del momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad, corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano", fue lo que dijo el mandatario en ese momento.

Luego del anuncio, el jefe de Estado se retiró raudamente del Congreso para, según dijo, firmar el decreto supremo que derogaría la anterior disposición. Sin embargo, sorprendió que pasadas las horas no se publicó resolución alguna y la inmovilización duró hasta la hora planeada (11:59 p.m.).

Esto dijo Aníbal Torres

¿Por qué el presidente se retiró de la reunión si finalmente no iba a firmar ningún documento? Esto se le consultó al jefe del Gabinete, Aníbal Torres, en una conferencia de prensa este miércoles y respondió lo siguiente:

"El presidente se retiró precisamente para ver la derogación de este decreto supremo, analizando en su oficina determina que no tiene ninguna utilidad la derogación por la razón que le acabo de mencionar, que es una razon jurídica: la ley se publica, el decreto supremo de derogación se hubiese publicado, pero no entraba en vigencia inmediatamente, sino al día siguiente de su publicación. Entonces, ya no tenía objeto la derogación porque a las cero horas del miércoles ya el decreto perdía su vigencia".

Según el premier, una vez en su despacho, el mandatario se dio cuenta que no era necesario firmar una derogatoria porque su vigencia empezaría cuando ya hubiese vencido la orden de inmvolización.



Además, reprendió -una vez más- a la prensa por cuestionar las acciones del presidente. "Claro, una serie de imaginaciones (sic), una serie de elucubraciones al respecto, ¿no? Siempre hay que buscarle algo que sea negativo para el presidente, no los actos positivos", dijo.