Hace 33 minutos

El 12 de abril del próximo año se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026 en el Perú. En ese contexto, la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, solicitó al presidente José Jerí garantizar que los futuros comicios se desarrollen en un entorno seguro, tanto para la población como para las entidades del Sistema Electoral.

"La seguridad no solo es [combatir] las extorsiones, los robos, la seguridad también es que todas las entidades podamos trabajar garantizándole a los ciudadanos que nuestro trabajo es correcto, es el mejor, sin ningún tipo de corrupción, sin ningún tipo de delincuencia, ni interna ni externa", declaró a El Poder en tus Manos de RPP.