José Jerí expresó su apoyo a Edmundo González para iniciar un "proceso de transición" hacia la institucionalidad democrática en Venezuela

El presidente José Jerí le expresó este miércoles su apoyo a Edmundo González para que el proceso de transición en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, culmine con el respeto a la voluntad expresada en las urnas el pasado 28 de julio de 2024.

“El mandatario sostuvo esta mañana una conversación telefónica con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a quien le manifestó su decidido apoyo para que el proceso de transición hacia la institucionalidad democrática en su país culmine con el respeto de la voluntad popular venezolana, manifestada en julio de 2024”, informó la Presidencia del Perú en su cuenta oficial de X.

No se brindaron por el momento más detalles de dicha conversación, aunque se conoció que Jerí estuvo junto al canciller Hugo de Zela durante la conversación con González Urrutia, quien vive en España.

Apoya acciones de USA

Jerí es uno de los mandatarios en la región que ha expresado estar a favor de la detención de Maduro tras un operativo autorizado por Donald Trump.

El presidente, a través de su cuenta en X, escribió que "Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad" y que, desde el sábado 3 de enero, "muchas familias podrán reencontrarse en su país".

En esa línea, sostuvo que el Perú brindará a los venezolanos en el país "facilidades para su regreso inmediato, sin importar su condición migratoria". "Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad (...) De igual manera, reforzaremos aún más la presencia en nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos", expresó.

