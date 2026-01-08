María Teresa Cabrera Vega juró como nueva presidenta de la JNJ y denunció "dejadez procesal"

En diálogo con TV Perú, advirtió irregularidades en la dirección encargada de realizar los procedimientos disciplinarios a los magistrados al encontrar "más de 36 denuncias que no se habían dado cuenta", que fueron caducadas o declaradas prescritas. "Para mí eso es una dejadez procesal y denota que no habrían cumplido con sus funciones a cabalidad", añadió Teresa Cabrera.

María Teresa Cabrera Vega juró como nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para el período 2026 y sucederá en el cargo a Gino Augusto Tomás Ríos Patio.

Durante su discurso, Cabrera Vega sostuvo que durante su gestión la JNJ "realizará su labor con independencia, imparcialidad y objetividad, respetando el debido procedimiento”.

"Si no somos idóneos, no debemos aferrarnos al puesto y menos buscar artilugios legales para entornillarnos, eso es propio de los angurrientos, buscar poder por el poder es propio de las autoridades egoístas que solo quieren servirse a sí mismos”, mencionó.

El acto protocolar se realizó en la sede de la Escuela Nacional de Control y contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi; la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco; el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, entre otras autoridades del Estado.

👩🏻‍⚖️ La presidenta de la @JNJPeru, doctora María Teresa Cabrera Vega, refirió que si las autoridades no son idóneas, no deben aferrarse al puesto y menos buscar artilugios legales para entornillarse en el cargo. pic.twitter.com/fj2H5VvumJ — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) January 6, 2026

Informó sobre irregularidades

En diálogo con TV Perú, María Teresa Cabrera Vega informó que cuando ocupó el cargo de presidenta de la Comisión de Procesos Disciplinarios, advirtió irregularidades en la Dirección encargada de realizar los procedimientos disciplinarios a los magistrados.

Sostuvo que encontró más de treinta y seis denuncias ciudadanas sin tramitar, presentadas en el año 2020, por lo que caducaron o se declararon prescritas.

"Yo me he estado desempeñando como presidenta de la Comisión de Procesos Disciplinarios y dentro de la dirección pude advertir muchas irregularidades. Se duplicaban funciones, cantidad de expedientes, y lo que es peor: más de 36 denuncias que no se habían dado cuenta. Los ciudadanos la presentaron en el año 2020 y recién en el año 2024 se dieron cuenta de estas denuncias. ¿Y qué hacen? Unas tantas las declaran caducas y otras prescritas", sostuvo.

"Había dos procedimientos disciplinarios donde había destituidos magistrados y cuando destituyes la ejecución es inmediata, pero, ¿que pasó aquí? Sencillamente nada, los magistrados siguieron trabajando. Yo tengo un proceso y me entero que el magistrado que sentenció mi caso hace un año estaba con una medida disciplinaria de destitución y seguía en el cargo, ¿qué voy a hacer? ¿voy a plantear nulidad o apelar? Eso es elevar la carga. Para mí eso es una dejadez procesal y denota que no habrían cumplido con sus funciones a cabalidad", añadió.