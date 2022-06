Viceministros del MIDIS | Fuente: MIDIS

María Abigunda Tarazona Alvino y William Ciro Contreras Chávez son los viceministros de Políticas y Evaluación Social y de Prestaciones Sociales, respectivamente, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Ambos vienen desempeñándose en dichos cargos desde agosto del 2021. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha advertido que no cumplen con los requisitos. A través de un comunicado, el Midis ha indicado que Tarazona y Contreras sí cumplen con el perfil.

La Ley 31419 ha establecido disposiciones para garantizar la idoneidad en el ejercicio de la función pública. Entre los requisitos vigentes para ejercer como viceministro está el tener ocho años de experiencia general, cinco años de experiencia específica en puestos o cargo de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado y tener hábiles sus derechos civiles.

La Contraloría indicó que tras revisar los legajos de los viceministro se ha verificado que no cumplen con la experiencia específica de cinco años en puestos o cargos de directivo de nivel nivel jerárquico similar en el sector público o privado.

La viceministra de Políticas y Evaluación Social, María Abigunza Tarazona Alvino, de acuerdo con lo declarado, se desempeñó como docente de aula. Mientras que el viceministro de Prestaciones Sociales, William Ciro Contreras Chávez, se desempeñó como abogado litigante por más de treinta y uno años y asesor legal externo de gobiernos locales y regionales.

Respuesta del MIDIS

A través de un comunicado, el Midis sostuvo que el 4 de marzo de este año el Órgano de Control Institucional del Midis remitió el Informe de Orientación de Oficio N°001-2022-OCI/5788-SOO, señalando que los viceministros Tarazona Alvino y Contreras Chávez “no contarían con la experiencia específica requerida a nivel jerárquico similar en el sector público o privado”.

Al respecto, el 16 de marzo de 2022, “la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) del Midis sustentó técnica y jurídicamente que ambos viceministros cumplen con la experiencia general y específica requerida para ejercer el cargo, de acuerdo con lo requerido por la Ley N°31419”. Agrega que “el 19 de mayo de 2022 se aprobó el Reglamento de la Ley N°31419, que desarrolla los requisitos para ejercer cargos directivos públicos en el gobierno nacional”.

“Teniendo en cuenta los criterios señalados en el reglamento, y en cumplimiento del procedimiento de adaptación que dicha norma exige, el 18 de junio de 2022, la OGRH emitió los informes de evaluación correspondiente, ratificando, entre otros aspectos, que ambos viceministros cumplen con el perfil establecido en la Ley n.° 31419, así como en su Reglamento”, señala el Midis.

🚨 En relación a los requisitos para ejercer cargos directivos públicos en el gobierno nacional, el #Midis informa a la ciudadanía lo siguiente.

👉 Lea el comunicado aquí : https://t.co/uWPXbZj9p2 pic.twitter.com/OxHsHQ6WLY — MIDIS (@MidisPeru) June 20, 2022

¿Quiénes son los viceministros?

María Tarazona Alvino (viceministra de Políticas y Evaluación Social) es docente de educación inicial de 37 años. Según su declaración jurada, ella se ha desempeñado como docente desde el 2016 en escuelas de los distritos de Umari y de Panao, en la provincia Pachitea (Huánuco).

Tarazona es licenciada en Educación por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (2010). Es magíster en Psicología Educativa por la Universidad César Vallejo (2014). Registra también una segunda especialidad en educación inicial por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (2016).

En su declaración jurada, registró tener una investigación fiscal por la presunta comisión del delito contra los derechos del autor en la modalidad de plagio en la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco. Es una investigación seguido por su tesis con la obtuvo su segunda especialidad en educación inicial.

Tarazona Alvino es cercana al presidente Pedro Castillo, con quien participó en la huelga docente del 2017. Fue activa participante de la campaña del entonces candidato Castillo. Cuarto Poder reveló, tras acceder al levantamiento de las comunicaciones del teléfono celular del presidente solicitado por la Comisión de Fiscalización, que Castillo y Tarazona se comunicaron en 438 oportunidades.

Asimismo, visitó la casa de Sarratea, de Breña, acompañando a otros profesores, como los congresistas Alex Paredes y Lucinda Vásquez.

Por su parte, William Ciro Contreras Chávez (viceministro de Prestaciones Sociales) es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. En su declaración jurada, registró haber tenido cuatro investigaciones fiscales archivadas por distintas causas, como usurpación de funciones, interferencia telefónica, alteración electoral y usurpación de funciones.

Contreras Chávez también fue director de la Comisión de Consultas del Colegio de Abogados de Lima (CAL) (2017-2018), donde coincidió con Dina Boluarte, que por esos años asumió la Dirección de Bienestar Social.

La Defensoría sostuvo que dicha experiencia de Contreras como director en CAL “no se asemeja a las de dirección en una empresa o entidad del Estado”.

Para la exministra del Midis, Paola Bustamante, la actual titular Dina Boluarte pudo haber alcanzado mayores acciones y metas en su ministerio, considerando que permanece en dicho cargo desde que asumió el Gobierno. “Definitivamente influye el hecho de que tenga dos viceministros que no cumplen el perfil, y no tiene claro qué cosa tienen que hacer. Hay equipos técnicos de calidad, pero no hay liderazgo ni articulación con otros sectores. Eso es bajo responsabilidad de la ministra y del presidente, porque la resolución suprema que los designa como viceministros los firma el presidente y la ministra. Será su responsabilidad todo lo que implique el retroceso en la política social”, sostuvo.

PODCAST RPP: Gobierno no avanzó el medidas preventivas ante friaje y heladas, cuestiona exministra Bustamante